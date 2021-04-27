Манипуляция: “ведущие мировые вакцинологи требуют остановить прививочную кампанию против COVID-19”

Тезисы текста:

1) Авторы ссылаются на якобы известного ученого и эксперта в области вирусологии Герта Ванден Босше (Geert Vanden Bossche), который опубликовал открытое письмо "ко всем органам власти, ученым и экспертам во всем мире". В нем он призывает срочно остановить вакцинацию от коронавируса, так как она может привести к “уничтожению значительной части нашего населения“;

2) Авторы текста приводят цитату Галины Червонской, вирусолога из России, в которой та критически высказывается о вакцинации;

3) Авторы текста цитируют всего одну (!) фразу из интервью, которую российской газете Известия дал Альберт Ризванов, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета;

Комментарий Delfi.ru:

1) Хотя в своем открытом письме Герт Ванден Босше (который на самом деле не является настолько известным вирусологом и ученым, каким хотел бы казаться) критикует вакцины, которые используются в данный момент, но одновременно подчеркивает, что для того, чтобы остановить коронавирус, требуется начать применять безопасные вакцины. Одной из таких вакцин является та, которую изобрел как раз Герт Ванден Босше. О том, почему не стоит верить высказываниям Герта Ванден Босше, можно прочитать здесь и здесь. Также о нем писали наши коллеги из Voxukraine.org;

2) Высказывания Галины Червонской неоднократно опровергались известными российскими врачами и учеными. В частности, Мац Александр Наумович, кандидат медицинских наук, который в 2009 году заведовал лабораторией мембранных процессов НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, писал: "В публикациях Г. П. Червонской вполне банальные мысли соседствуют с юношеским максимализмом, преувеличениями и явным бредом";

Не существует подтверждений наличия у Червонской ни звания профессора, ни степени доктора наук. Известно, что в 1970 году в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи АМН СССР она защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук по теме "Изучение хронической вирусной инфекции в культурах клеток J98 и L".

3) В своем интервью российской газете "Известия" Альберт Ризванов, например, утверждает, что:

"Прививка защищает от тяжелой формы самой болезни. И вирус может заразить верхние дыхательные пути, но, скорее всего, болезнь пройдет бессимптомно для носителя. Но человек сможет заражать окружающих. Поэтому важно, чтобы люди продолжали соблюдать профилактические меры: держали социальную дистанцию, носили маски и так далее. Тогда в итоге, когда мы достигнем порога коллективного иммунитета, пандемия сойдет на нет. Я думаю, что предстоит подъем заболеваемости в середине весны. Но опять, следуя сезонным колебаниям, мы увидим снижение количества заболевших летом. И, конечно, всё будет зависеть от скорости кампании по вакцинации. Чем больше людей вакцинируется, тем меньше шансов, что начнется следующая волна".

Ни этот фрагмент, ни другие, в которых ученый говорит о пользе прививок, авторы текста не приводят, что полностью подтверждает их желание манипулировать читателями при помощи тенденциозно подобранных фрагментов интервью с врачами и учеными;

Вердикт: Текст состоит из конспирологических теорий о вакцинах, озвученных Гертом Ванден Босше, из попыток эксперта прорекламировать свою вакцину, якобы эффективную и универсальную и более чем тенденциозно подобранных фрагментов интервью врачей и ученых, чтобы вызвать у читателей чувство паники и недоверия к вакцинации. Также название материала полностью не совпадает с его содержимым – эксперты, которые высказываются в тексте, хотя и являются известными, не являются ведущими мировыми вирусологами. Наш вердикт: это манипуляция.