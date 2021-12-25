Тезисы видео:

Роберт Малоун, вирусолог и иммунолог:

1) Часть вирусного кода вкалывается в организм – этот генетический код заставит тело ребенка производить токсичный S-белок (spike-protein). Эти белки часто приводят к непоправимому повреждению ключевых тканей и органов в организме детей. Речь о поражениях мозговой ткани, нервной системы, сердечной мышцы, сосудистой системы. Это приведет к образованию тромбов, нанесению вреда репродуктивной системе и, что самое важное, эта вакцина может стать триггером для фундаментальных изменений в иммунной системе ребенка;

2) Эта технология вакцин не прошла адекватных и полноценных испытаний. Нам нужно минимум 5 лет на тестирование и анализ, прежде чем мы сможем оценить риски этой новой технологии;

3) Нет никаких преимуществ, которые оправдывали бы вакцинацию детей от минимальных рисков вируса.

Манипуляция: вакцины убьют ваших детей © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Хотя Роберт Малоун утверждает, что является создателем мРНК-вакцин, на самом деле это не совсем правда. Малоун не несет единоличной ответственности за создание мРНК-вакцин. Процесс достижения крупных научных успехов, как правило, более кумулятивный и сложный. Малоун участвовал в новаторской работе, связанной с мРНК-вакцинами, до того, как это стало круто или выгодно. Подробно о карьере Малоуна, над чем он работал и чем занимается сейчас, можно прочитать здесь.

Наши коллеги из издания factcheck.kz пишут: В действительности создателями платформы для мРНК-вакцин считаются доктор наук , биохимик и нынешний заместитель старшего вице-президента BioNTech Каталина Карико и её коллега, иммунолог Дрю Вайсман. Карико занималась изучением синтетической информационной РНК более 40 лет. Она была убеждена, что с помощью мРНК организм сможет вырабатывать антитела к ряду заболеваний, а также это поможет в создании вакцин. В 1998 году она познакомилась с иммунологом Дрю Вайсманом, профессором медицины Пенсильванского университета, и они начали научное сотрудничество. После начала глобальной пандемии коронавируса в 2020 году их исследование о технологии мРНК сыграло ключевую роль в разработке двух первых вакцин от COVID-19, которые были разрешены для применения в США.

Доктор Роберт Малоун в начале 2020 года участвовал в проекте исследования на тему того, может ли популярное лекарство от изжоги – фамотидин - стать лекарством от SARS-CoV-2. Проект получил финансирование правительства США в размере 20.7 миллионов долларов. По состоянию дел на сегодняшний день, испытания фамотидина в качестве средства от коронавируса остановлены, результаты проекта подверглись критике со стороны других ученых.

Наши коллеги из международного агентства The Assosiate Press в этом материале разобрались с вопросом о том, являются ли белки-шипы в вакцинах токсинами (ответ – нет, не являются). "Белки-шипы вызывает иммунный ответ, но это не токсин, – говорит Уильям Матчетт, исследователь вакцин из Медицинской школы Университета Миннесоты. – Все вакцины, получившие разрешение на экстренное использование в США, не содержат фактического белка-шипа от COVID-19 или живого вируса COVID-19. Белки-шипы, покрывающие коронавирус, позволяют ему легко заражать человеческую клетку и размножаться. Однако вакцина работает, обучая иммунную систему бороться со всплеском белков-шипов в организме и избавляться от него", – добавляет Матчетт.

Подробно ознакомиться с тем, как действуют мРНК-вакцины, можно здесь. Вкратце: настоящий вирус COVID-19 использует белок для связывания с клетками, вызывая инфекцию. Но мРНК-вакцины от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech не содержат ни вируса, ни белка-шипа – только генетические инструкции для организма по созданию белка-шипа, связанного с коронавирусом. Вакцины с мРНК содержат материал вируса, вызывающего COVID-19, который дает нашим клеткам инструкции по созданию безвредного белка, уникального для вируса. После того как наши клетки создают копии белка, они уничтожают генетический материал вакцины. Наш организм понимает, что белка там быть не должно, и создает Т и В-лимфоциты, которые будут помнить, как бороться с вирусом, вызывающим COVID-19, если мы заразимся в будущем.

С данными испытаний вакцины Pfizer-BioNTech и вакцинации детей можно ознакомиться здесь. В клинических испытаниях приблизительно 3 100 человек в возрасте от 5 до 11 лет получили по крайней мере 1 дозу вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. В других клинических испытаниях участвовало приблизительно 23 000 человек в возрасте 12 лет и старше, они получили по крайней мере 1 дозу вакцины. Вакцина, разрешенная для применения среди детей в возрасте от 5 до 11 лет, включает те же мРНК и липиды, но другие неактивные ингредиенты по сравнению с вакциной, которая использовалась в соответствии с разрешением на экстренное применение у лиц в возрасте 12 лет и старше и которая изучалась в клинических испытаниях.

Доктор Эмануэль Уолтер-младший, главный врач Института вакцин человека Дьюка и профессор педиатрии в Школе медицины Дьюка в Дареме, Северная Каролина, рассказывает о том, почему детей необходимо вакцинировать и почему влияние вакцин на детский организм минимальное.

Многие родители взвешивают затраты и преимущества введения вакцины Covid-19 своему младшему ребенку, учитывая широко распространенное мнение, что большинству детей вирус не представляет серьезной опасности.

"Я думаю, нас убаюкали мыслью о том, что пандемия хуже для взрослых с сопутствующими заболеваниями, – сказал Уолтер. - Мы должны понимать, что при нынешнем всплеске заболеваемости Дельта (вариант) на детей сейчас приходится около 25% зарегистрированных случаев Ковид-19".

"Когда я проводил последний анализ, было зарегистрировано почти 750 случаев смерти от Covid-19 у детей в возрасте до 18 лет. 160 смертей - в возрастной группе детей от 5 до 11 лет. Это намного больше смертей, чем от гриппа в обычный год".

Кроме того, добавил Уолтер, существуют осложнения, которые дети получают от Covid-19. "У детей может быть такое состояние, когда воспаление возникает в нескольких органах тела - сердце, легких, почках, желудочно-кишечном тракте, кишечнике. Это называется мультисистемный воспалительный синдром детского возраста (MIS-C), и дети от него сильно болеют. Было зарегистрировано около 5 000 или более случаев (MIS-C) с 46 смертями".

Очень важная причина, по которой мы должны вакцинировать детей сейчас, добавил Уолтер, это "дать детям свободу быть детьми. Позволить им делать все те вещи, которые они должны делать с комфортом – ходить в школу, заниматься спортом, проводить досуг после школы и просто делать обычные вещи, которые они хотят делать".

"Мой совет родителям: лучший способ защитить вашего ребенка от серьезных заболеваний и потенциальной смерти от Ковида - сделать ему прививку, – сказал Уолтер. — Это лучшее средство, которое у нас есть. Я советую сделать им прививку".

То, что коронавирус не является опасным для детей, – миф. На сегодняшний день, только в США из-за коронавирусной инфекции скончался 771 ребенок в возрасте от 0 до 18 лет.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США утверждает, что преимущества перевешивают риски вакцины COVID-19 от Pfizer/BioNTech для детей. Эффективность вакцины для детей составляет более 90%. У детей, как и у взрослых, могут появиться легкие побочные эффекты: усталость, головная боль, тошнота, диарея, озноб, боль в мышцах и суставах. С разбором ложной информации о том, что дети пострадали в результате испытания вакцин, можно ознакомиться здесь. Мы также объясняли, что вакцины не вызывают тромбоза и не превратят ни вас, ни ваших детей в бесплодных и стерильных существ.

Вердикт:

В своем видеообращении доктор Малоун манипулирует информацией, во многих случаях фактически призывает верить ему на слово как специалисту и не приводит никаких доказательств своих заявлений. Наш вердикт – манипуляция.