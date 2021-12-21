Манипуляция: вакцинация приводит к проблемам с фертильностью

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Тереза Лонг, подполковник ВВС (специалист по аэрокосмической медицине со степенью общественного здравоохранения):

1) На создание вакцины и испытание ее безопасности было отведено всего лишь два месяца;

2) В системе базы данных VAERS за несколько месяцев от начала кампании вакцинации было зарегистрировано больше смертей, чем за последние десять лет от всех других вакцин вместе взятых;

3) Командиры заставляют военнослужащих вакцинироваться, таким образом нарушается Нюрнбергский кодекс;

4) Контакт женщина с различными веществами и токсинами может повлиять не только на ее здоровье, но и на здоровье ее детей и их фертильность;

Комментарий Delfi.ru:

Тереза Лонг на самом деле является хирургом, подполковником ВВС армии США. Тем не менее, нужно понимать, что Лонг не является экспертом в области вирусологии и не занимается исследованиями вируса SARS‑CoV‑2.

Т. Лонг ошибается, когда утверждает, что на создание вакцины и испытание ее безопасности было отведено всего лишь два месяца. Так, например, на самом деле на создание вакцины компании Pfizer ушло четыре месяца. Вакцина Pfizer / BioNTech, как и вакцины других компаний, появились в рекордно короткий срок, потому что на их разработку были брошены огромные ресурсы - как финансовые, так и человеческие. В испытании вакцины от COVID-19 от Pfizer / BioNTech 2020 года приняли участие более 44000 человек, и через 248 дней было получено разрешение на экстренное использование.

График разработки вакцины Pfizer / BioNTech в 2020 году:

17 марта: Pfizer и BioNTech объявляют о совместной разработке потенциальной вакцины против COVID-19 с использованием вакцины-кандидата BNT162 на основе мРНК от BioNTech. Проект начинается с четырех потенциальных вакцин: в основе партнерства - вакцина против гриппа с мРНК 2018 года;

Май: Начинаются клинические испытания: с новым дизайном исследования, позволяющим одновременно оценивать различные кандидаты мРНК;

13 июля: BNT162b2 присвоено обозначение FDA fast track (наряду с BNT162b1). Позже, в июле, BNT162b2 выбирается в качестве ведущего кандидата и начинает фазу 2/3 испытаний на безопасность и эффективность;

6 октября: Pfizer и BioNTech инициируют подачу заявок в Европейское агентство по лекарственным средствам;

18 ноября: Исследование 3-й фазы завершилось 170 подтвержденными случаями COVID-19 в ходе судебного разбирательства с участием 43 000 человек. Компании сообщают о 95 % эффективности кандидата на вакцину; получают данные о безопасности за 2 месяца, необходимые для запроса EUA в FDA;

20 ноября: Запрос на EUA подан в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов;

2 декабря: Великобритания становится первой страной, разрешившей вакцину;

8 декабря: Первый укол вакцины Pfizer/BioNTech поставлен представителям общественности в Великобритании;

10 декабря: В США Консультативный комитет по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам (VRBPAC) выдает разрешение на использование вакцины;

11 декабря: Вакцина разрешена для использования в США в соответствии с EUA;

14 декабря: В США начинается вакцинация.

Подробнее о том, как разрабатывались вакцины от коронавируса, можно узнать здесь. Вкратце: все вакцины прошли проверку соответствующими службами своих стран и международными регуляторами. Лонг ссылается на жертвы кампании вакцинации, которые учитывает система VAERS (система отчетности о побочных эффектах после вакцинации в США – Ред.), однако на сайте VAERS черным по белому многие годы висит написанное предостережение: “отчеты не могут быть использованы, чтобы определить, вызвала ли вакцина неблагоприятное событие или болезнь”. В частности потому, что они «могут содержать неполную, неточную, случайную и непроверенную информацию». Прежде чем принимать данные, которые содержит VAERS, ссылаться на них, чтобы подтвердить какую-либо информацию, нужно понимать, что VAERS имеет открытый доступ: любой пациент или медицинский работник может отправить сообщение о побочном эффекте. В VAERS не проверяют связь в отчетах между вакцинами и указанными побочными эффектами, этим занимаются сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC – Ред.).

Согласно данным, доступным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сообщения о смерти после вакцинации COVID-19 - редкость. С 14 декабря 2020 г. по 29 ноября 2021 г. в США было введено более 459 миллионов доз вакцины против COVID-19. За это время VAERS получила 10 128 сообщений о смерти (0,0022%) среди людей, получивших вакцину от COVID-19. Сообщения VAERS о побочных эффектах после вакцинации, включая смертельные случаи, не обязательно означают, что вакцина вызвала проблему со здоровьем.

Все эти данные более чем доказывают, что Лонг, ссылаясь на невероятно огромное количество людей, по ее словам, пострадавшим или умершим в результате вакцинирования, ошибается.

На данный момент никаких доказательств того, что командование насильно заставляет военнослужащих вакцинироваться, нет. По мнению экспертов, массовая вакцинация против COVID-19 не нарушает Нюрнбергский кодекс. Вакцинирование проводится с согласия, сами вакцины не являются экспериментальными, прошли соответствующие испытания и призваны защитить от болезни, а не навредить.

Заявления Лонг о том, что вакцины могут оказать негативное влияние на фертильность, также не имеют под собой основания. По мнению специалистов Министерства здравоохранения Израиля, после изучения результатов анализов матерей и новорожденных от женщин, вакцинированных во время беременности, нет доказательств какого-либо вреда, причиненного плоду в результате вакцинации на любом этапе беременности. Более того, Министерство здравоохранения подчеркивает, что неизвестно ни о каком биологическом механизме, присутствующем в вакцине, который мог бы нанести вред беременности или плоду. В связи с этим отсутствует запрет на вакцинацию на любом сроке беременности.

Ранджит Рамасами, профессор урологии из Университета Майами, который вместе со своими коллегами из Германии занимался исследованиями влияния вируса SARS-CoV-2 на фертильность, утверждает, что «прививки от ковида не являются причиной эректильной дисфункции или бесплодия». На самом деле SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19, - создает опасность получить оба заболевания. Уролог и его команда смогли в ходе предыдущего исследования обнаружить вирус в ткани яичек людей, умерших от COVID-19. По словам Рамасами, вирус может не только нарушить выработку спермы и фертильность, но и привести к эректильной дисфункции.

Вердикт: Тереза Лонг сознательно или несознательно ошибается в своих выводах по поводу опасности вакцин. Наш вердикт – частичная ложь.