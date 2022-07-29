Манипуляция: украинские беженцы оставят Польшу без еды

Тезисы видео:

Новости – Польша вводит ограничения на продажу сахара, пишет “Fakt”. Представители торговых сетей заявили, что это временное явление в разгар сезона домашних заготовок. Но эксперты рынка сельскохозяйственной продукции считают иначе. Подорожание сахара является следствием мирового продовольственного кризиса, роста цен на нефть, а также... присутствия украинских беженцев.

6.29 – 7.27 (минута сюжета). Как указывает Якуб Олипра, в некоторых магазинах не хватает не только сахара, но и растительного масла.

"Когда еда дорожает, люди ищут более дешевую альтернативу. Выбирают собственные бренды, идут в дискаунтеры", — говорит эксперт. Он добавляет, что на повышенный спрос влияет и присутствие украинских беженцев, поскольку они употребляют пищу как не в себя. Нет европейской культуры приема пищи.

Комментарий Delfi.ru:

Дьявол кроется в деталях - так можно прокомментировать видеосюжет, который появился в социальных сетях и является фактическим пересказом перевода на русский язык статьи, опубликованной журналистами крупного польского “желтого” новостного издания “Fakt”.

6.49 – с этого момента содержание видео начинает мешаться как с оригинальным текстом польского издания “Fakt”, так и с переводом на русский язык. Авторы видео чрезвычайно креативно добавили к словам польского эксперта в статье собственную фразу :“поскольку они (украинские беженцы, смотри выше – ред.) употребляют пищу как не в себя. Нет европейской культуры приема пищи”.

Повторяем: на самом деле эксперт такой фразы не говорил. Очевидно, он считает, что присутствие украинских беженцев в Польше в какой-то степени может оказывать влияние на спрос, но подчеркивает: "я не боюсь, что он (сахар – ред.) станет дефицитным товаром, – успокаивает Якова Олипра. — После Франции и Германии мы являемся одним из основных производителей. У нас (в Польше – ред.) обширный сахарный сектор".

Население Польши в 2022 году составило 37 миллионов 578 тысяч человек. Согласно данным польской стороны, около 4,691 млн. граждан Украины пересекло украинско-польскую границу с момента нападения России на Украину, обратно в Украину вернулось 1,968 миллиона человек, то есть на данный момент население Польши за счет украинских мигрантов увеличилось приблизительно на 7,25 проц. Власти Польши предполагают, что в конечном счете около миллиона украинцев изъявит свое желание остаться в Польше. Тем не менее никакой продовольственный кризис Польше не угрожает, так как она сама является крупным производителем продовольственных товаров и в состоянии себя ими обеспечить. Об этом можно прочитать здесь.

Вердикт:

Видеосюжет является манипуляцией, призванной посеять национальную рознь, вызвать неприязнь к беженцам из Украины. Наш вердикт – манипуляция.