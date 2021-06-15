Манипуляция: Украина получает кредиты из России

Тезисы публикации:

1) Видео представляет собой фрагмент выступления Владимира Путина, записанный во время заседания дискуссионного клуба Валдай 22-24 октября 2014 года в Сочи;

2) Фрагмент выступления Владимира Путина подобран и вырезан из передачи именно таким образом, чтобы у зрителей сложилось впечатление, что Россия предоставила Украине кредит на 11 миллиардов долларов. “Кредитных ресурсов мы передали Украине на 11 млрд долларов”, - заявляет Владимир Путин;

3) Збигнев Едзински прокомментировал видео, которое разместил на своей странице в Facebook, следующим образом: “Rosja udzieliła 11 mlrd. dolarów kredytów dla Ukrainy. Taka to już jest ta wojna hybrydowa”, в переводе на русский язык “Россия выдала для Украины кредитов на 11 миллиардов долларов. Вот вам и гибридная война”.

Комментарий Delfi.ru:

1) Заседание дискуссионного клуба Валдай прошло осенью 2014 года, весной этого же года Россия аннексировала Крым, что вызвало резкую критику со стороны Европейского Союза и НАТО. В основном во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба Владимир Путин критиковал Запад и Соединенные Штаты Америки. С тем, что говорил Владимир Путин осенью 2014 года в Сочи после аннексии Крыма, можно ознакомиться здесь и здесь;

2) Владимир Путин, в фрагменте видео, которым поделился господин Збигнев Едзински, высказывался в основном на тему конфликта России с Украиной в связи с транзитом российского газа в Европу и за его поставки самой Украине. О самом конфликте, его начале и о том, чем он закончился, подробно можно прочитать в материалах наших коллег из BBC и Deutsche Welle. Нафтогаз выиграл дело в арбитражном суде против российского концерна Газпром, который суд в 2018 году обязал выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов;

3) Сумма кредитного транша в 11 млрд долларов, которую упоминает в своей речи Владимир Путин, и который якобы получила Украина, на самом деле намного меньше. Так 17 декабря 2013 года Янукович договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о предоставлении Украине скидки на природный газ, а также о получении кредита на сумму 15 миллиардов долларов США. Из обещанных 15 миллиардов долларов тогдашние украинские власти до победы Майдана успели получить только три, которые потом в Киеве и начали называть “долгом Януковича”. Грубо говоря, президент Российской Федерации лукавит, утверждая, что Украина получила кредитный транш на сумму в 11 млрд долларов, так как Киев должен был получить не 11, а 15 млрд долларов, из которых получил только 3 миллиарда в тот период, когда у власти находился президент Виктор Янукович, от остальной части кредита Украина незамедлительно отказалась после аннексии Россией Крыма;

4) Комментарий, которым политик сопроводил пост в своем профиле в социальной сети, фактически указывает на то, что Едзински считает, словно Киев, хотя и заявляет о том, что Россия ведет против Украины войну, пользуется кредитами, которые получает от Российской Федерации.

Вердикт: К сожалению, приходится констатировать, что Збигнев Едзински, бывший член Сейма Литвы прошлого созыва, ныне помощник Чеслава Ольшевского, депутата от Избирательной Акции Поляков Литвы – Союза Христианских Семей, сознательно или несознательно распространил ложную информацию, скорее всего подготовленную и запущенную в интернет враждебными Литве силами.