Тезисы видео:

1) Правительство Польши стремилось изменить ситуацию, для чего было принято решение тотальной полонизации населения на "восточных окраинах". Несмотря на то, что Рижский мирный договор предусматривал языковую автономию и свободу вероисповедания, на деле это всё жёстко пресекалось. Православные белорусы были полностью лишены избирательных прав и практически считались людьми второго сорта;

2) Польша аннексировала половину земель современной Беларуси и четверть территории современной Украины;

3) Правительство Польши стремилось к тотальной полонизации населения на восточных окраинах страны (Кресы);

4) Православные белорусы были полностью лишены избирательных прав и считались людьми второго сорта. Особенно жестокими были гонения против белорусского языка. Была уничтожена пресса, закрыты библиотеки;

5) В то же самое время на территории советской части Беларуси проводилась политика белорусизации. Оставшиеся под Польским гнетом белорусы объединялись в отряды для сопротивления откровенному геноциду. Несогласных с геноцидом Польша помещала в концентрационный лагерь Береза-Картузская. Лагерь прекратил свое существование в результате операции Красной Армии на территории Западной Беларуси. Операция началась 17 сентября 1939 года, приветствовалась населением как освободительная, советские войска практически не встречали сопротивления. Любители жонглировать фактами пытаются представить эти события в свете того, что это были военные действия против польского государства, но умалчивают о том, что польское государство к этому моменты фактически перестало существовать, оно было разгромлено Третьим Рейхом;

Манипуляция: СМИ из Беларуси обвиняют Польшу в геноциде белорусского народа © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) С просьбой прокомментировать заявления Андрея Сыча мы обратились к историкам и политологам из Польши.

Даниель Боцковски (Польша, университет в Белостоке, историк и эксперт по безопасности):

Чтобы охватить каждое ложное предложение, мне пришлось бы написать книгу. Автор начинает повествование с Рижского мирного договора и сведений о присоединении Польшей половины суверенной Беларуси. Однако он игнорирует тот факт, что суверенная Беларусь была провозглашена в Минске 25 марта 1918 года как Белорусская Народная Республика и просуществовала только до конца того же года. И сегодня в Беларуси упоминание этого и его символов, в том числе флага, считается экстремизмом.

Большевики провозгласили свое создание Белорусской Советской Республики в Смоленске 1 января 1919 года, быстро преобразовав Литовско-Белорусскую Советскую республику. Большевистско-польская война окончательно привела к разделу спорных земель между Второй Польской республикой и СССР. Не было аннексии “суверенной Беларуси”, доходящей, как видно из советской пропагандистской карты в фильме, до Белостокской губернии.

Еще большей ложью является тезис о политике геноцида в Польше в отношении белорусского народа. Само использование концепции геноцида – манипуляция, потому что оно уравнивает Вторую Польскую Республику и Третий Рейх. Хотя несомненно, что этническая политика Второй Польской республики в отношении меньшинства, в том числе и белорусского меньшинства, была предосудительна и заслуживает осуждения, о чем пишут польские историки, единственный геноцид, имевший место в то время, касался Советской России, а значит, и Белорусской ССР – военный коммунизм, ликвидация кулаков, репрессии 1930-32 гг. (Я. Купала, В. Игнатовский), репрессии 1933-35 годов (Белорусская национальная Грамада, Белорусский национальный центр), чистки 1937-38 годов (Польская военная организация). Их жертвами стали сотни тысяч белорусов, проживающих в БССР, также обвиненных в сотрудничестве или шпионаже в пользу Польши. Документы по этому поводу также есть в белорусских архивах.

Положение белорусов в Польше было очень тяжелым, потому что польские власти в 1930-х годах воспринимали деятельность многих белорусских партий и кругов как продолжение советской политики, которой СССР способствовал, организовывая различные бандитские вооруженные формирования в приграничных районах, которые должны были создать впечатление антипольского движения сопротивления. Кроме того, велась крайне активная шпионская, агитационная и пропагандистская деятельность. Однако, как утверждает автор, не было никакого белорусского партизанского движения, которое боролось бы за физическое выживание белорусов, которым со стороны поляков якобы грозил геноцид.

Витольд Сокала, политолог из Польши, заместитель директора Института Международных отношений в университете имени Яна Кохановского:

"Аналитик" Андрей Сыч использует метод, известный больше в пропаганде, чем в историческом анализе – он полностью игнорирует факты и элементы истории, которые он считает неудобными, но преувеличивает другие, используя при необходимости ложь.

Например, он умалчивает, что в Советской Беларуси, которую он представляет как страну счастья и прогресса, свирепствовал красный террор, направленный среди прочего и на православное духовенство и крестьян, выступающих против коллективизации. Под властью Москвы он унес сотни тысяч жертв, и сегодня Куропаты являются одним из его символов.

Вместо этого он преувеличивает то, что произошло по ту сторону границы, то есть в Польше. Подчеркивает бедность, но не говорит, что это результат многовекового экономического и социального прошлого, а не сознательная политика властей.

Также он говорит о репрессиях против белорусских национальных движений, но не упоминаются длительные периоды истории Второй Польской республики, когда белорусское меньшинство могло свободно развиваться и имело своих собственных депутатов в Сейме.

Он называет Березу Картуску концентрационным лагерем, что является преувеличенным термином по сравнению с советскими трудовыми лагерями или нацистскими лагерями, и предполагает, что там были заключены белорусские активисты. Между тем, никакие документы не подтверждают это: Береза был орудием репрессий в основном против коммунистических активистов, левой и крайне правой оппозиции, украинских националистов и, в некоторой степени, обычных преступников.

Вопреки утверждениям "аналитика", количество смертей в этой тюрьме известно примерно и не превышает 20.

Витольд Юраш, глава фонда Центр стратегического анализа, аналитического центра, занимающегося внешней политикой и польской экономикой, дипломат:

У каждого народа и страны есть свои грехи на совести, и Польша тоже имеет свои грехи против белорусов. Да, в межвоенный период, например, не уделялось должного внимания развитию белорусской культуры и языка. Дело, однако, в том, что, когда в Польше недостаточно заботились о развитии белорусского языка, коммунистический террор продолжался в Советской Беларуси. Возможно, расстрелянные в Куропатах слышали белорусский язык в последний момент своей жизни, но дело в том, что всех этих людей в Польше никто бы не убил. Жалко, что белорусская государственная пропаганда игнорирует эту “деталь”. Рассказы о том, что СССР, как союзник Германии, напав на Польшу 17 сентября, только “спас людей”, являются такой жалкой манипуляцией историей, что единственный вывод, который можно сделать из этого, состоит в том, что у режима в Минске больше нет даже умных пропагандистов.

2) Политика, которую власти Польши вели по отношению к белорусскому меньшинству, была сложной и менялась на протяжении всего межвоенного периода - от умиротворения до жесткого отношения. В определенный период времени у белорусского меньшинства была даже своя политическая фракция в парламенте Польши – Белорусский посольский клуб. Тем не менее действительно, если в 1918/1919 учебном году было 346 белорусских школ, то в 1937 году было всего 5 белорусско-польских начальных школ, 44 школы, в которых белорусский язык преподавался как один из предметов, и одна белорусская гимназия, также было разрушено около 127 церквей;

3) Упоминая о попытках Польши полонизировать белорусское меньшинство и говоря о том, что та часть Беларуси, которая находилась под контролем Советского Союза, переживала бум индустриализации г-н Сыч не упоминает то, что одновременно с бумом индустриализации по стране катком прошлись репрессии, расстрелы и массовые депортации.

В ходе репрессий в Восточной Беларуси многие представители интеллигенции, культурной и творческой элиты, зажиточные крестьяне были расстреляны, сосланы в Сибирь и Среднюю Азию. Из 540—570 литераторов, печатающихся в Белоруссии в 1920—1930-х годах было репрессировано не менее 440—460 (80 %), а если учитывать авторов, вынужденных покинуть родину, то репрессиям подверглись не менее 500 (90 %), четверть от всего количества литераторов (2000), репрессированных в СССР. Количество прошедших через лагеря оценивается примерно в 600—700 тыс. человек, расстрелянных — не менее 300 тыс. человек. Определённую часть репрессированных составляли поляки из ликвидированного в 1938 года Польского национального района, которые были депортированы в Казахстан и Сибирь.

4) Господин Сыч предпочитает не упоминать и о том, что после "освободительной" операции Красной Армии, в результате которой Западная Беларусь вернулась под контроль, СССР на территории страны начались массовые репрессии и депортации. Историки называют цифры в десятки и сотни тысяч людей. Так, например, согласно публикации в Белгазете, информационно-аналитическом еженедельнике: "прославляя воссоединение народов, советские идеологи умалчивали о четырех депортациях, проведенных в 1940–41 гг. В результате чистки страны от “неблагонадежного элемента” из Беларуси в Сибирь было выселено более 120 тыс. человек. Все то, что граждане СССР пережили после образования Страны Советов, после 1939 г. коснулось и западных белорусов. Тотальный террор и репрессии стали основой общественно-политической жизни страны".

Среди пострадавших были все, кто казался подозрительным для НКВД Беларуси – поляки, крестьяне, беженцы из оккупированной Германией Польши. Британский историк Роджер Мурхаус, например, утверждает, что вполне возможно, что во время волн депортации из Беларуси на территорию СССР было выселено до полутора миллиона человек;

5) Господин Сыч совершенно не вспоминает такое место, как Куропаты, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Урочище являлось местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937—1940 годах. Согласия среди историков о том, сколько же точно людей было расстреляно и захоронено в Куропатах, нет, существуют только предположения, что могло быть уничтожено от 7 000 до 250 000 человек;

6) В лагере в Березе-Картуской содержались, по данным Агнешки Кныт, 3000 заключенных, прошедших через лагерь до конца августа 1939 года. Среди них были не только активисты Организации украинских националистов (ОУН), Коммунистической партии Польши (КПП), Национального радикального лагеря (ОНР), которые были незаконны или запрещены правительствами Санации, но и люди, связанные с народным движением. Самую большую группу заключенных составляли коммунисты - 1 400–1500 заключенных из более чем 3 000. По другим данным, коммунисты среди сокамерников - 55%, украинские националисты – 4%, националисты – 2%, крестьяне – 1%, сторонники нацизма - 1%, а остальные были “экономическими вредителями”. Число умерших узников лагеря, согласно разным источникам, варьируется от 20 до 300 человек.

Вердикт: Андрей Сыч в эфире первого белорусского телеканала врал и манипулировал, пытался оправдать вступление СССР в войну против Польши на стороне Третьего Рейха. Чтобы убедить зрителей и читателей, г-н Сыч использовал методы классической дезинформации – правда перемешивается с ложью и дезинформацией. Г-н Сыч лгал о том, что жители Восточной Беларуси под контролем СССР жили лучше, чем белорусы в Западной. Андрей Сыч промолчал о десятках и сотнях тысяч жертв красного террора в Восточной Беларуси. Белорусский провластный аналитик ничего не сказал о массовых депортация, расстрелах жителей Западной Беларуси (среди жертв, кстати, большинством были белорусы, а не поляки) после того, как СССР ее занял. Соврал аналитик и о лагере в Березе Картуской, в котором, согласно историческим данным, о которых господин Сыч умолчал, белорусов практически не было. И, наконец, самая большая ложь, которую в эфире первого белорусского телеканала озвучил Андрей Сыч, это то, что Польша в 30-х годах XX столетия проводила геноцид белорусского народа.