Манипуляция: “Мы ведь предупреждали их, но они смеялись - Латвия распродает железную дорогу на металлолом”

Teiginiai



Авторы видео утверждают, что ставшая традиционной распродажа имущества Латвийской железной дороги (LDz) является результатом разрыва экономических связей с Россией и падения объема грузовых перевозок. И именно политика Путина в отношении Латвии довела последнюю до распродажи инфраструктуры LDz. Вырученная сумма является довольно солидной для компании, находящейся на грани банкротства. Иные варианты для наполнения собственных доходов у LDz практически отсутствуют, особенно при невозможности договориться с Россией по поводу возобновления транзита. Китайские товары также не могут стать реальной альтернативой российскому транзиту. При этом латвийские власти якобы более заинтересованы в поддержке национального перевозчика Air Baltic, поскольку тот занимает лидирующее место в балтийском сегменте авиаперевозок.



Verdiktas



Это видео прекрасно вписывается в кремлевский нарратив о том, что экономики балтийских стран, в частности Латвии, несостоятельны без активного сотрудничества с Россией. При этом тезис о том, что LDz якобы продают с молотка, использовался российскими пропагандистами еще до начала войны в Украине. Приведенные ссылки с заявлениями представителей правительства Латвии, а также информация, доступная на сайте LDz, свидетельствует об обратном – понимая стратегическое значение железной дороги, власть и бизнес ищут оптимальные варианты ее функционирования в теперешних условиях. Наш вердикт – манипуляция!



Melo detektoriaus komentaras



В целом данное видео вписывается в нарратив кремлевской пропаганды об экономической неполноценности стран Балтии и их зависимости от российских энергоресурсов, грузов и инвестиций. Причем данный нарратив касается как всех трех стран Балтии вместе, так и каждой по отдельности. “Детектор лжи” неоднократно разоблачаю такие фейки и манипуляции. Примеры, затрагивающие различные сферы экономики стран Балтии, можно увидеть здесь или здесь. Смысл этих нарративов сводится к тому, чтобы зафиксировать в умах потенциальной русскоязычной аудитории мысль о том, что в экономических отношениях России и стран Балтии мало что изменилось с момента восстановления независимости последних, а также замолчать или свести на нет информацию о действиях властей и бизнес-кругов Латвии, Литвы и Эстонии по диверсификации экономики и привлечению в нее инвестиций.

Латвийская железная дорога действительно не впервые устраивает аукционы по продаже тех или иных объектов, принадлежащих ей. В целом в таких аукционах нет ничего необычного и в них абсолютно не стоит лихорадочно искать попытки срочного поиска денег на поддержание деятельности LDz, как об этом вещают российские пропагандисты. В качестве иллюстрации информационных вбросов российской пропаганды, направленных против LDz, можно провести материал на портале Rubaltic.ru от 25 января 2021, сопровождаемый видео на их YouTube-канале под названием “Путин приговорил Латвию: железную дорогу продают с молотка!” Как следует из названия видео, слова о Путине как человеке, приговорившем LDz к краху, причем задолго до начала войны в Украине, кочуют из одного пропагандистского видео в другое. Поэтому данные видео следует рассматривать как пропагандистскую манипуляцию.

Власти Латвии и LDz отдают себе отчет в том, что в будущем крупные транзитные грузопотоки не вернутся в структуру LDz. Поэтому правительство Латвии говорит необходимости развития внутренних железнодорожных перевозок, которые ранее не являлись приоритетом LDz из-за достаточные объемов международных перевозок. При этом власти Латвии подчеркивают, что железнодорожная инфраструктура имеет стратегическое значение и государство будет содержать ее вне зависимости от наличия грузов. Кроме того, у представителей власти и бизнеса есть понимание необходимости более тесного сотрудничества железных дорог с автоперевозчиками, особенно после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Rail Baltica. Если говорить о пассажирских перевозках, то на сайте LDz можно прочитать о планах по модернизации 48 пассажирских платформ и сопутствующей инфраструктуры до конца 2023 г., которые будут адаптированы под новые пассажирские поезда. Все это позволяет сделать вывод, что ни о какой ликвидации или распродаже LDz на металлолом речи не идет. Наоборот, LDz совместно с латвийскими властями ищут способы максимально эффективной адаптации дальнейшего осуществления экономической деятельности железнодорожным оператором в сложившейся обстановке.