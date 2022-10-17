Манипуляция: “Литва в ШОКЕ! Путин хочет вернуть Литву!”

Teiginiai



В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы. Постановление Госсовета СССР незаконно: принято неконституционным органом и с нарушением требований Конституции.



Verdiktas



Создатели видеосюжета, следом за Евгением Федоровым, членом российской Госдумы, зарегистрировавшим законопроект о “отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года” откровенно и цинично манипулируют фактами, навязывают искаженную версию исторический событий. Наш вердикт – манипуляция фактами.



Melo detektoriaus komentaras



Создатели видеосюжета повторяют слова Евгения Федорова, члена российской государственной думы, который зарегистрировал законопроект о “отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года”. Фактически этот сюжет в той или иной форме повторяют с завидным постоянством разные пророссийские блогеры и СМИ Российской Федерации. Ряд сюжетов тематикой несколько отличается – в них говорится о том, у России якобы есть право захватить литовский порт – Клайпеду, которую Литва будто бы после окончания Второй мировой войны получила Клайпеду благодаря решению Иосифа Сталина.

Мы подготовили ряд материалов, в которых рассказываем почему и как г-н Федоров, манипулирует фактами, а заодно почему в действительности у России нет никаких прав на Клайпеду, а Литва вовсе не заинтересована в аннексии Калининграда, с нашими материалами можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Член российской Госдумы Евгений Федоров – личность крайне одиозная. До сих пор успел прославиться рядом громких и невероятных заявлений. Например, что Виктор Цой, по мнению Федорова, был агентом ЦРУ, работал по плану развала Советского Союза, а его песни писали в Голливуде.

Отметим, что ни Вильнюс, ни какая-либо другая страна Европейского Содружества никоим образом не посягает на территориальную целостность Российской Федерации, а единственный агрессор в отношении соседних государств – это Кремль. Литва в отличие от Российской Федерации твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей.

Прав Федоров или нет

11 марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. 6 сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Помимо этого, у Литвы есть договор с РФ о государственной границе. Договор с Литовской Республикой РФ заключила в 1997 году и ратифицировала в 2003 году.

Аудронюс Ажубалис, бывший глава министерства иностранных дел Литвы: "было подписано, произошел обмен ратификационными документами (ДОГОВОР об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой – Ред.) и зафиксировано в ООН. Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора – обоюдное признание навечно. Что здесь еще важно, в соответствии с Актом от 11 марта, где ясно подчеркивается статус исторического государства Литва, упомянута и оккупация, и 1918 год, и прошлое. Думаю, это фундаментальные вещи. Россия тогда признала нас историческим государством".

Кому принадлежит Клайпеда:

Каролис Зикарас, историк и эксперт Департамента стратегических коммуникаций по планированию и анализу Вооруженных силы Литвы: Клайпеда автоматически, де-юре, вернулась в состав Литвы по окончании Второй мировой войны. Сталину не нужно было ничего отдавать Литве, и с юридической точки зрения законы 1948 года ничего не меняли, а лишь констатировали факт, который уже имел место.

Витаутас Йокубаускас, доктор наук, преподаватель Клайпедского университета: Клайпедский регион принадлежит Литве на основании договоров 1919, 1923–1924 и 1928 годов между Германией, Антантой и Литвой, в которых Советский Союз никак не фигурировал. Поэтому не может быть и речи о каких-либо параллелях или дарах. Германия дважды уступила эту территорию в договорах с Антантой в 1919 году и с Литвой в 1928 году, а Советы даже никак не передали ее ЛССР, поскольку соглашение с западными союзниками признавало границы, существовавшие до 1938 года. Именно поэтому Советский Союз в 1945 году “командовал” Клайпедой, последним городом ЛССР, то есть оккупировал ее во второй раз, как и всю Литву.