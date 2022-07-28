Манипуляция: Литва решила разобрать железнодорожную колею в Калининград

Тезисы видео:

Бывший глава литовской военной разведки Гинтарас Багдонас в одном из своих интервью предложил разобрать железнодорожное полотно, ведущее в Калининград. Литва решила развязать против России рельсовую битву. Страна уже так делала, но на латвийском направлении, и получила штраф от ЕС в 50 миллионов евро.

Комментарий Delfi.ru:

В своем нашумевшем в российской информационной сфере интервью 15min.lt Гинтарас Багдонас не требовал демонтировать либо разобрать железнодорожное полотно, пересекающее территорию Литвы и ведущее в Калининградскую область. Багдонас говорил, что, поскольку восстановление добрососедских отношений с Кремлем является маловероятным, а угроза со стороны Российской Федерации будет оставаться высокой, политикам и бизнесу стоило бы задуматься над тем, чтобы железные дороги на территории Литвы соответствовали европейской, а не доставшейся в наследство от СССР ширине железнодорожной колеи. Премьер-министр Литвы Ингриды Шимоните высказалась против подобных манипуляций с железнодорожной колеей, поэтому заявления авторов видео о том, что Литва решилась развязать против России железнодорожную битву - манипуляция и подтасовка фактов. Более чем очевидно, что никто железнодорожное полотно демонтировать не намеревается.

Хотелось бы отметить, что после того, как Европейская Комиссия выпустила дополнительные разъяснения по вопросу транзиту подсанкционных товаров, границу Литвы уже начали пересекать товарные поезда с грузом из России в Калининград. Не соответствует действительности и информация о том, что Литва получила штраф от ЕС в 50 миллионов евро за разобранное железнодорожное полотно в направлении Латвии. Сумма штрафа была гораздо меньше – 28 миллионов евро, позже она еще больше сократилась – до 20 миллионов евро. Литовская сторона оправдывалась тем, что железнодорожная ветка пришла в негодность и была разобрана из соображений безопасности. Железнодорожная ветка уже несколько лет как отремонтирована, а движение поездов восстановлено.

Вердикт:

Создатели видеосюжета манипулируют фактами, несколько раз заявляют откровенную ложь. Наш вердикт – манипуляция и ложь.