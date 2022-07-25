Манипуляция: Литва пошла против ЕС, Москва встала на защиту Калининграда

Тезисы видео:

Россия и Евросоюз договорились о “разблокировке транзита” в Калининград, но Литва не согласна и идет против ЕС. «Известия» сообщают, что речь идет как о железнодорожном, так и автодорожном транзите. Литва прекратила транзит ряда товаров из России в Калининградскую область, пытаясь задушить регион России.

Комментарий Delfi.ru:

Во-первых, Литва в одностороннем порядке никогда не блокировала полностью транзит товаров в Калининградскую область - ни по железной дороге, ни по автодорогам. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис говорил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией России и Калининградской областью РФ через Литву – это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России. Более того, об этом запрете как части четвертого пакета санкций Европейского Союза, по информации Департамента таможни, было известно с середины марта.

Во-вторых, несмотря на возмущение части литовских политиков, правительство Литвы согласилось с решением Европейской Комиссии разрешить транзит подсанкционных российских товаров в Калининград для нужд этого российского эксклава, а принадлежащая "Литовским железным дорогам" (ЛЖД) компания грузоперевозок LTG Cargo возобновила остановленный с середины июня транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, как предусматривает обнародованное Еврокомиссией (ЕК) руководство.

Не соответствуют действительности и слова создателей видеосюжета о том, что Еврокомиссия полностью разрешила восстановить транзит. Марюс Ващега, глава представительства комиссии в Литве: “Принципиально ситуация не меняется: как запрещено автомобильным транспортом, так и запрещено, как был очень строгий контроль того, что перевозится по железной дороге, так и есть, но поясняется в деталях, как должен осуществляться этот контроль и с чем сравнивать потоки, указано, что необходимо сравнивать потоки за последние три года, оценивать, соответствуют ли им текущие потоки, есть ли нарушения, необычные торговые тенденции, которые позволили бы нам думать об обходе санкций, предусмотрено, что может сделать государство-член, если оно увидит такие вещи, есть возможность остановить транзит, задержать товары”.

Повторимся еще раз: транзит товаров, запрещенных санкциями, разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или моделью торговли и не обходят ограничения. Согласно сообщению, объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года - с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, и заявки будут отклоняться, если их объем достигнет среднегодовых значений. Перевозка указанных в руководстве предметов роскоши транзитом не будет возобновлена до отдельного разъяснения. Товары, ранее перевозившиеся грузовыми автомобилями, не будут учитываться при расчете среднего показателя перевозок.

Вердикт:

Видеосюжет является манипуляцией. Авторы пытаются обвинить Литву в русофобии, создать впечатление, что между Вильнюсом и Брюсселем имеет место серьезный дипломатический конфликт. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.