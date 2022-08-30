Манипуляция: Литва пошла на требования Китая по Тайваню и переименовала торговое представительство

Teiginiai



Литва согласилась с требованием Пекина переименовать представительство в Тайване согласно нормам, предложенным Китаем, и вместо “представительства в Тайване” выбрала вариант “представительства в Тайбэе”.



Verdiktas



И текст, который появился на российском пропагандистском информационном портале, посвященном странам Балтии, и видео являются манипуляцией. На самом же деле, поскольку свое представительство Литва открывает в Тайбэее, столице Тайваня, то и название его соответствующее - "торговое представительство Литвы в Тайбэе". Опять-таки, поскольку в Тайване много городов, в ряде которых могут появиться литовские торговые представительств, называть каждое из них "представительством Литвы в Тайване" было как минимум абсурдно. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Для того, чтобы понять, что материалы, опубликованные российскими авторами, являются манипуляцией, искажающей факты, достаточно проверить интернет-страницы литовских официальных ведомств – Министерства иностранных дел и Министерства экономики и инноваций. Последнее сообщение МИДа Литвы об отношениях с Пекином - это сообщение, которое появилось 18 августа 2022 года. В нем говорится о том, что литовское дипломатическое ведомство вызвало Цюй Байхуа, временного поверенного в делах Китая, которому был заявлен решительный протест по поводу санкций Китая против Литвы. Напоминаем, что всего в этом году Тайвань посетили три вице-министра из Литвы: вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене, вице-министр сельского хозяйства Эгидиюс Гедрайтис. Санкции в сфере транспорта и коммуникаций против Литвы Китай ввел после визита вице-министра транспорта и коммуникаций Агне Вайцюкявичюте.

В сообщении Министерства экономики и инноваций, на которое ссылаются российские журналисты, и содержимое которого они по большей части как не соответствующее их мнению они предпочли проигнорировать, есть и такая цитата: “ожидается, что торговое представительство Литвы в Тайбэе будет способствовать развитию экономического представительства Литвы в регионе Юго-Восточной Азии и ускорит реализацию совместных проектов с Тайванем”.