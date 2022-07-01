Манипуляция: литовские власти уничтожают память о советских солдатах, отдавших жизни за освобождение Европы от нацизма

Тезисы текста:

1) Продолжают поступать сообщения о случаях вандализма и осквернения памятников советским воинам. Фиксируются случаи снесенных памятников на захоронениях советских воинов в некоторых городах Литвы;

2) Следственные изоляторы переполнены и имеют очень плохие условия: плохое питание, отсутствие горячей воды, плохие санитарные условия и недостаточное личное пространство. Физическое и психическое здоровье мигрантов ухудшается из-за их бессрочного содержания под стражей, учащаются попытки самоубийств.

Комментарий Delfi.ru:

Вопрос демонтажа советских памятников вызвал в Литве большой общественный резонанс. В ряде городских самоуправлений проводились дискуссии - демонтировать памятники или нет.

В конечном счете было принято решение, что демонтированные в разных городах Литвы советские памятники передадут в Грутский парк (парк-музей в Литве, в котором выставлена большая коллекция монументов, сооружённых в советскую эпоху в различных городах Литвы и демонтированных после восстановления независимости - ред.). Такую рекомендацию муниципалитетам передал Департамент культурного наследия, сообщает Минкульт.

Департамент предлагает, чтобы муниципалитеты еще до демонтажа памятников выяснили, кто их сможет принять/перенять, какие музеи или другие культурные пространства. Если у муниципалитета нет такой возможности, то памятники рекомендуют передать Грутскому парку. Очевидно, что нет и речи об осквернении либо уничтожении памятников. Отдельные акты вандализма в отношении памятников либо монументов советской эпохи, если они и имели место, расследуются полицией. Вильнюсское самоуправление также планирует убрать памятники советским солдатам с Антакальнисского кладбища – их планируется разместить в Грутском парке. На месте памятников появится информационный стенд, который пояснит вильнюсцам и туристам, с чем мы имеем дело, чьи это могилы.

Рассказы о жестоком и бесчеловечном обращении литовских органов правопорядка с беженцами не соответствуют действительность. Здесь, например, можно ознакомиться с интервью начальника литовской пограничной заставы, который рассказывает о попытках нелегальных мигрантов пересечь белорусско-литовскую границу, а здесь – посмотреть, в каких условия на самом деле живут мигранты в Литве. Министерство внутренних дел подготовило предложения по прекращению ограничений на передвижение мигрантов. МВД также поддерживает предложение разрешить мигрантам самостоятельно проживать в Литве и легально трудоустраиваться.

Вердикт:

Текст, который опубликовало белорусское новостное агентство, хотя и говорит о событиях и фактах, которые действительно имеют место, но делает это таким способом, что они приобретают совершенно другое значение либо и вовсе предстают в негативном контексте. Наш вердикт – манипуляция. В материале отсутствует необходимый контекст, чтобы получить представление о том, что на самом деле происходит.