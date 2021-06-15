Манипуляция: католический священник утверждает, что вакцинация небезопасна

Тезисы текста:

1) Сам текст состоит из нескольких фрагментов, в которых священник рассуждает о природе коронавируса, прививок, были ли оправданы меры жесткой безопасности, на которые пошли правительства государств. Особое внимание священник уделяет вопросу чистоты совести человека, свободы воли и его ответственности;

2) В следующем фрагменте текста священник говорит, что не понимает поспешного вакцинирования: "Странная спешка с введением вакцин, которую очень трудно объяснить заботой о спасении человечества". Далее отец Генрик Наумович цитирует Жаир Болсонару, президента Бразилии, который заявил "Очень подозрительно, что нас к этому призывают. (...) Спешка с вакцинацией не оправдана, потому что она влияет на жизнь людей. Когда кто-то вакцинируется, иммунная система может реагировать непредсказуемым образом";

3) Чтобы доказать своим читателям опасность вакцинирования и коварство международных компаний, священник приводит случай с гибелью детей в Нигерии в результате испытания компанией Pfizer антибиотика от менингита;

4) Священник утверждает, что в изначальном тексте инструкции к вакцине Pfizer/BioNTech в Великобритании существовало упоминание о том, что не рекомендуется вакцинирование беременных женщин, также в инструкции утверждалось, что ничего не известно и влиянии вакцины на фертильность;

5) В качестве доказательств опасности вакцин отец Генрик Наумович ссылается на одну из статей, опубликованных на американском портале Children's Health Defense;

6) Также священник цитирует американского врача Симону Голд из организации "Американских врачей первой линии": "Это безумие – принимать решение вакцинироваться этим экспериментальным препаратом, если вы молодая женщина. Их разрешено использовать только временно и экспериментально из-за так называемого экстренное использование".

Комментарий Delfi.ru:

1) Те фрагменты текста, в которых, как мы говорили, священник рассуждает о природе коронавируса, прививок, были ли оправданы меры жесткой безопасности, на которые пошли правительства государств, чистоты совести и свободы воли человека – не вызывают никаких вопросов;

2) К сожалению, приходиться констатировать, что попытки священника Герика Наумовича посеять сомнения в том, что для того, чтобы взять под контроль пандемию коронавируса, требуется незамедлительная вакцинация, цитируя Жаира Болсонару, не самая лучшая идея. Во-первых, в результате скептического отношения Болсонару к существованию коронавируса, COVID-19 стал причиной смерти 482 тысяч человек, в переполненных больницах не хватало ни медицинского персонала, ни кислорода, ни медикаментов. Во-вторых, в Сенате Бразилии сформирована комиссия, которая занимается расследования того, почему правительство Болсонару, например, отказывалось или медлило с приобретением вакцины от коронавируса. В-третьих, в марте нынешнего года, в рамках протеста против политики Болсонару, все руководство армии, авиации и флота подало в отставку, а в стране был зарегистрирован самый высокий за всю пандемию дневной уровень смертности от ковида. Количество получивших первую дозу вакцины – 24,4 проц. от населения страны (вторую дозу получило – 11,1 проц. граждан страны).

Одним из наилучших и доступных примеров проверки эффективности поспешного вакцинирования, к которой так скептически относится отец Генрик Наумович, является Израиль, страна, в которой, согласно верованиям христиан, две тысячи лет назад родился Иисус Христос. Согласно статистически данным Our World in Data на 10 июня 2021 года, в Израиле было установлено 45 человек, инфицированных коронавирусом, в Бразилии – 88 092;

3) Международная фармацевтическая компания Pfizer действительно фигурировала в ряде международных скандалов, в том числе и в том, о котором говорит отец Наумович. В 1996 году, во время эпидемии менингита в штате Кано, были проведены нелегальные испытания антибиотика Trovan, в которых приняли участие более 200 детей. 189 из них пострадали от слепоты, глухоты и паралича, 11 погибли;

4) Вакцина не вызывает бесплодия ни у женщин, ни у мужчин. Об этом можно подробно прочитать здесь. Министерство здравоохранения Израиля сообщает: Национальный совет по гинекологии и фертильности, Гинекологическая ассоциация и Израильская ассоциация исследований фертильности опубликовали свою однозначную позицию о связи между коронавирусным заболеванием, вакцинами и женской и мужской фертильностью, и они рекомендуют молодым парам сделать прививки от коронавируса. Кроме того, специалисты говорят о том, что нет никаких научных оснований или фактов, указывающих на поражение репродуктивной функции в результате вакцинации известными вакцинами. Верно обратное. Заболевание Covid 19 может нанести ущерб здоровью во время беременности, вызвать более тяжелое течение заболевания у беременных и стать причиной преждевременных родов. Поэтому важно сделать прививки, чтобы предотвратить коронавирусное заболевание.

Упоминая о инструкции к вакцине, которая, по словам священника, содержала шокирующую информацию о влиянии вакцины на фертильность, отец Наумович не приводит никаких доказательств;

5) Основатели и члены организации Children's Health Defense отрицают пользу вакцин и неоднократно становились источниками конспирологических и псевдонаучных теорий. О том, насколько курьезные и незаслуживающие доверия теории распространяют сторонники Children's Health Defense, можно прочитать здесь;

6) Организация "Американских врачей первой линии" прославилась тем, что утверждала о бесполезности медицинских масок как защиты от вирусов, о том, что лекарства от COVID-19 уже давно известны, но власти намеренно об этом молчат, и т.д. Подобные утверждения неоднократно опровергались, а многие представители "врачей" на самом деле либо не имеют медицинской практики, либо не имеют практики с ковидными пациентами или опыта исследований инфекционных заболеваний. О самой организации и почему высказываниям ее представителей не стоит особо доверять подробно можно узнать здесь.

Нам кажется, что лучше всего деятельность Симоны Голд, на которую ссылается в своем тексте отец Генрик Наумович, характеризует мнение ученых:

"Она (Симона Голд – ред.) и ее организация демонстрируют умышленное игнорирование науки и научных методов, а также неуважение к опытным научным учреждениям и выдающимся ученым”, – сказал д-р Джеффри Коплан, эпидемиолог и вице-президент по глобальному здравоохранению в Университете Эмори, который раньше возглавлял Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Д-р Ирвин Редленер, директор Инициативы по ресурсам и реагированию на пандемию Колумбийского университета, добавил: “Симона Голд – токсичный поставщик дезинформации, теперь активно способствующий экстремистской риторике правого толка".

Вердикт: Фрагмент текста священника Генрика Наумовича, опубликованный на портале l24.lt, основывается на сомнительной достоверности фактах, цитатах лиц не заслуживающих доверия, и пытается манипулировать читателями, навязывая им точку зрения, что вакцинирование от коронавируса является небезопасным.