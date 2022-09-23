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В интернете появился видеосюжет, авторы которого сообщают, что “газовые хранилища Европы вышли из строя”. На самом деле – это мистификация и манипуляция. Все европейские хранилища природного газа прекрасно функционируют. Наш вердикт – манипуляция.
Манипуляция: газовые хранилища Европы вышли из строя – сообщество осталось без газа
Манипуляция: газовые хранилища Европы вышли из строя – сообщество осталось без газа
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


Газовые хранилища Европы вышли из строя! ЕС остался без газа. Европейские хранилища газа переполнены – газа в них закачано более 90 млрд. кубометров, но без поставок российского газа этого все равно не хватит, максимум до конца февраля 2023 года.

Verdiktas

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Хотя сам видеосюжет является пересказом одной из публикаций в испанской газете, название видеорепортажа полностью не соответствует его содержимому. Более того, название - как манипуляция. Хранилища не вышли из строя и продолжают прекрасно функционировать, выполняя свою роль по накоплению и хранению природного газа. Не соответствует действительности и информация о том, что газа в хранилищах надолго не хватит. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


Видеосюжет представляет собой в целом верный пересказ публикации, которая появилась в одной из крупнейших испанских газет La Vanguardia, однако дьявол, то есть информационная манипуляция и дезинформация кроется в деталях. В этом случае инструментом манипуляции является название видеосюжета, которое утверждает, что “все газовые хранилища Европы вышли из строя, а ЕС остался без газа”.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на данный момент в Европе наполнение большинства хранилищ природного газа варьируется от 51,5 проц. в Латвии (Инчукальне – ред.) до 95 проц. в хранилищах Франции. Хранилища не вышли из строя и продолжают прекрасно функционировать, выполняя свою роль по накоплению и хранению природного газа. Подсчеты аналитиков указывают на то, что закачанного в европейские хранилища газа, вкупе с сокращением потребления природного газа и увеличением поставок из альтернативных источников (например – Норвегия, Израиль, Алжир, Азербайджан), хватит до конца марта следующего года. Та же Германия форсированными темпами начала создавать инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа (СПГ), в ближайшем будущем начнут действовать шесть СПГ-терминалов.

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