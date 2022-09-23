Манипуляция: газовые хранилища Европы вышли из строя – сообщество осталось без газа

Teiginiai



Газовые хранилища Европы вышли из строя! ЕС остался без газа. Европейские хранилища газа переполнены – газа в них закачано более 90 млрд. кубометров, но без поставок российского газа этого все равно не хватит, максимум до конца февраля 2023 года.



Verdiktas



Хотя сам видеосюжет является пересказом одной из публикаций в испанской газете, название видеорепортажа полностью не соответствует его содержимому. Более того, название - как манипуляция. Хранилища не вышли из строя и продолжают прекрасно функционировать, выполняя свою роль по накоплению и хранению природного газа. Не соответствует действительности и информация о том, что газа в хранилищах надолго не хватит. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Видеосюжет представляет собой в целом верный пересказ публикации, которая появилась в одной из крупнейших испанских газет La Vanguardia, однако дьявол, то есть информационная манипуляция и дезинформация кроется в деталях. В этом случае инструментом манипуляции является название видеосюжета, которое утверждает, что “все газовые хранилища Европы вышли из строя, а ЕС остался без газа”.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на данный момент в Европе наполнение большинства хранилищ природного газа варьируется от 51,5 проц. в Латвии (Инчукальне – ред.) до 95 проц. в хранилищах Франции. Хранилища не вышли из строя и продолжают прекрасно функционировать, выполняя свою роль по накоплению и хранению природного газа. Подсчеты аналитиков указывают на то, что закачанного в европейские хранилища газа, вкупе с сокращением потребления природного газа и увеличением поставок из альтернативных источников (например – Норвегия, Израиль, Алжир, Азербайджан), хватит до конца марта следующего года. Та же Германия форсированными темпами начала создавать инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа (СПГ), в ближайшем будущем начнут действовать шесть СПГ-терминалов.