Манипуляция: большинство мировых государств поддержали Россию в условиях войны в Украине

Teiginiai



Лишь 54 члена ООН из 193 стран подписали направленное против России заявление по Украине, которое подготовила Британия. Это означает, что большинство мировых государств отказали в поддержке Киеву, а вместо этого поддержали Россию. Незападный мир осознал, что Украина – это частный случай, в действительности речь идет о возглавленном Россией восстании стран против удушающей гегемонии Запада, желающего продолжать грабить мир неоколониальными методами. Большинство стран поддерживает Росси/ политически и экономически, догадываясь, что русские борются на Украине за свободу всех, в том числе захваченных террористами украинцев.



Verdiktas



Видеосюжет является манипуляцией, призванной убедить зрителей в том, что война, которую Россия начала против Украины, пользуется международной поддержкой. Наш вердикт –манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



С видеозаписью заявления Сергея Кислицы, постоянного представителя Украины в ООН, как и со списком стран, поддержавших это заявление, можно ознакомиться здесь. Среди них, например, можно найти и Турцию. Заявление авторов видео о том, что количество стран, поддержавших это заявление, означает поддержку ими войны Российской Федерации против Украины, ничем не обосновано. Более того, Генеральная Ассамблея ООН и страны, которые в нее входят, уже не раз продемонстрировали свое несогласие с теми методами, которые применяет Россия. Во время голосования в Совете Безопасности ООН Индия впервые с начала войны в Украине выступила против России и проголосовала против российского предложения.

Сообщения о поддержке Российской Федерации со стороны других государств, например, Китая, не являются до конца достоверными. Так китайский бренд Chery отказался от идеи выпускать машины на площадке УАЗа, поскольку она попала под западные санкции. И это только один из многих примеров того, как Пекин не спешит оказывать помощь Кремлю. Саудовская Аравия в свою очередь наращивает экспорт нефти, в частности благодаря этому цены на бензин в Европе снизились. Иран, на дружбу с которым так надеется Россия, близок к заключению “ядерной сделки” с Европой и США, в результате чего на мировых рынках массово появится иранская нефть, что автоматически приведет к удешевлению бензина в европейских странах. Часть видеосюжета, в которой авторы заявляют о том, что Россия возглавляет восстание стран против Запада, является ничем не обоснованной конспирологией в стиле плана Даллеса по уничтожению СССР.

Никакого восстания не существует. Более того, имеет место агрессия, война, развязанная Российской Федерацией против Украины. Кстати, вопреки тому, что заявляют авторы видеосюжета, события в Украине - не частный случай. В течение последних 30 лет Российская Федерация либо вела ряд войн, либо спровоцировала военные действия: Грузия, Приднестровье, Абхазия, Чечня, Украина. С информацией на эту тему можно ознакомиться здесь.

Отдельно нам бы хотелось отметить, что Украина не захвачена нацистами, страну возглавляет демократически избранный президент, демократически избранный парламент. Откуда в России появился насквозь лживый нарратив о том, что Украину захватили нацисты, фашисты и зачем российские СМИ распространяют эту дезинформацию – можно узнать здесь и здесь.