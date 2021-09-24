Ложь: вакцины содержат ядовитые вещества и смертельны для детей

Тезисы текста:

1) вакцины содержат ядовитые вещества (в частности ртуть), вызывающие опасные побочные эффекты, которые могут привести к смерти вакцинируемых ими детей;

2) Эксперт ссылается на некие данные о вреде вакцинации из США;

3) Во время производства вакцины используются загрязненные вещества;

4) Вакцины могут вызвать аутизм.

Комментарий Delfi.ru:

Текст появился в сети в 2014 году и цитирует слова профессора нейробиологии Марии Чайковска-Маевски из Польши. Она отрицает пользу вакцинирования детей, однако ее аргументы о том, что в составе вакцин присутствуют ядовитые вещества, которые могут вызвать аутизм, привести к летальному исходу, не более, чем миф.

ВОЗ сообщает: отсутствуют доказательства связи между вакциной против кори, паротита и краснухи (КПК) (или любой другой вакцины) и аутизмом или расстройствами аутистического спектра. Исследование от 1998 г., в котором поднимался вопрос о возможной связи между вакциной КПК и аутизмом, было признано недостоверным, а статья была отозвана опубликовавшим ее журналом. Автор данной публикации Andrew Wakefield в 2010 г. обвинен Генеральным медицинским советом в серьезном нарушении профессиональной этики и лишен права на врачебную практику в Великобритании. Проведенное в 2002 г. в Дании исследование, охватившее 537 303 детей, предоставило убедительные доказательства отсутствия связи между вакциной КПК и аутизмом. У всех детей отсутствовала взаимосвязь между возрастом в период проведения вакцинации, временем, прошедшим с момента вакцинации или датой вакцинации, и временем появления признаков аутизма.

Дискуссии и спекуляции о присутствии в составе вакцин тяжелых металлов возникают из-за того, что в вакцинах иногда используют адъюванты, и среди них есть адъюванты алюминия и тиомерсал (ртутное соединение). Тимеросал – это добавка к вакцинам, которую используют в некоторых вакцинах для предотвращения роста в них микробов (таких, как бактерии и грибки). Если в вакцинах растут микробы, они могут вызвать болезнь или даже смерть. Более подробно о тимеросале и его применении в вакцинах можно прочитать здесь. Вкратце: ртуть – это естественный элемент, содержащийся в земной коре, воздухе, почве и воде. Два типа ртути, воздействию которых могут подвергаться люди – метилртуть и этилртуть – очень разные.

Метилртуть – это разновидность ртути, которая содержится в некоторых видах рыб. При высоких уровнях воздействия метилртуть может быть токсичной для людей. В течение жизни каждый подвергается воздействию метилртути. Тимеросал содержит этилртуть, которая выводится из организма человека быстрее, чем метилртуть, и поэтому с меньшей вероятностью причинит вред.

Также в составе некоторых вакцин присутствует формальдегид. Чрезмерное воздействие формальдегида может вызвать рак, но последние исследования показали, что самый высокий риск связан с воздухом, когда формальдегид вдыхается, и чаще встречается у людей, которые регулярно используют формальдегид на своей работе. Нет никаких доказательств связи рака с нечастым воздействием крошечных количеств формальдегида через инъекции, как это происходит с вакцинами. Согласно информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, исследования показали, что у новорожденных со средним весом 2,5 – 3,2 килограмма количество формальдегида в их организме в 50-70 раз превышает максимальное количество, которое они могут получить от однократной дозы вакцины или от вакцин, вводимых с течением времени. Подробно с разбором мифа о вреде формальдегида в вакцинах можно познакомиться в материале наших коллег из Reuters.

Подробно о мифах о том, что в составе вакцин содержатся тяжелые металлы, можно прочитать у наших коллег из украинского издания voxukraine.org. Тимеросал не используется в детских вакцинах с 2001 года. Однако он все еще используется в некоторых вакцинах от гриппа. Исследования не показывают никакой связи между тимеросалом и аутизмом.

В составе вакцин Moderna (mRNA-1273), Pfizer-BioNTech (BNT162b2), Johnson & Johnson’s Janssen (JNJ-78436735), Oxford-AstraZeneca (AZD1222) – тимеросал не используется. Процесс производства вакцин тщательно контролируется, и хотя бы поэтому для их производства не могут использоваться загрязненные и опасные вещества.

Институт Психиатрии и Неврологии в Варшаве, который сотрудничал с Марией Чайковска-Маевской, посчитал ее взгляды настолько одиозными и предпочел отмежеваться от них при помощи специального заявления.

Здесь и здесь можно ознакомиться с тем, насколько вакцинирование оказалось эффективным в борьбе с рядом болезней, которые в течение сотен и тысяч лет унесли миллионы человеческих жизней.

Вердикт: Текст, который мы проверили, появился в 2014 году, большинство его тезисов являются ложными и не имеют никакого отношения к вакцинам от коронавируса. Практически все научное сообщество Польши не соглашается с тезисами, которых по вопросу вакцинации придерживается профессор Мария Чайковска-Маевска.