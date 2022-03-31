Ложь: санкции против России являются неэффективными

Тезисы видео:

В сюжете рассказывается о том, что санкции Западных стран против Российской Федерации вредят им же самим и являются неэффективными.

Комментарий Delfi.ru:

Телеканал РЕН ТВ помимо всего прочего получил известность тем, что производит и выпускает в эфир документальные фильмы на тему теорий заговора, уфологии и альтернативной истории, городских легенд, которые не имеют ни чего общего с реальностью. Подтасовка фактов, монтаж интервью таким образом, чтобы они противоречили сказанному человеком на самом деле. В апреле 2017 года российская Общественная коллегия по жалобам на прессу признала репортажи "РЕН ТВ" об Ильдаре Дадине пропагандой, нарушающей этику и нормы права.

Видеосюжет не сообщает, почему западные страны приняли решение ввести санкции против России. Санкции были введены из-за войны, которую Российская Федерация начала против Украины. То, что вторжение России в Украину - не спецоперация, а война, - признано Организацией Объединенных Наций. 2 марта Генеральная Ассамблее ООН приняла резолюцию "Агрессия против Украины", а Международный Суд ООН потребовал, чтобы Москва приостановила военные действия на территории Украины.

Сюжеты о том, что, вводя санкции против России, западные страны наносят гораздо больший вред себе, чем экономике Российской Федерации, периодически появляются во всех российских СМИ. Однако, как правило, авторы таких репортажей молчат о том, что прогноз экономического развития для западных государств достаточно хороший, а экономика России, скорее всего, скатится в рецессию.

В этом году Россия, по разным оценкам, недосчитается от 8% до 30% годового объема ВВП. В прошлом году он составил 1,65 трлн долларов, так что первые грубые прогнозы обещают России сокращение экономики по меньшей мере на 130 млрд долларов, а то и на полтриллиона. Запад, например, арестовал 300 млрд долларов, или половину золотовалютных резервов России.

Вердикт:

Цель видеосюжета - убедить как население Российской Федерации, так и русскоговорящих из западных стран в том, что санкции практически не оказали никакого влияния на экономику России. Наш вердикт – ложь и манипуляция.