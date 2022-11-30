Teiginiai



В видео говорится, что Россия много сделала для этих стран, якобы сформировала их государственность, потратила титанические финансы, а в ответ якобы получила запрет русского языка. Авторы видео пытаются донести, что без российских финансов, энергоносителей и желания России импортировать товары, произведенные в странах Балтии, промышленность в Литве, Латвии и Эстонии не выживет, а ЕС не заинтересован в том, чтобы ее поддержать. Особое внимание в этой связи уделяется вопросам транзита и рыбоконсервного производства.



Verdiktas



В данном видео мы встречаем давно используемые нарративы об экономической неполноценности стран Балтии, сознательное гиперболизирование роли России для их экономик, в особенности для транзита и рыбоконсервной промышленности. Здесь есть и кремлевские нарративы о позитивной роли России для развития государственности стран Балтии в исторической перспективе, рассматривание Латвии, Литвы и Эстонии как некоего целого, несмотря на существенные разницы между ними, а также сознательная попытка увязать вопросы национальных меньшинств с экономикой, что потенциально открывает для Кремля дополнительные способы для дестабилизации внутренней ситуации в каждой из стран Балтии. Поэтому данные видео можно назвать квинтэссенцией фейков и манипуляций российской пропаганды в отношении стран Балтии.



Melo detektoriaus komentaras



Видео является набором стереотипов и клише в отношении стран Балтии, которые активно использует российская пропаганда. Помимо этого, Латвия, Литва и Эстония рассматриваются как единое понятие “Прибалтика”, что позволяет пропаганде экстраполировать особенности каждой из этих стран на две другие. Первый заключается в том, что весь постсоветский период в странах Балтии описывается как уничтожение производственных мощностей, существовавших там на момент восстановления ими независимости, деиндустриализация и экономический упадок. Второй сводится к тому, что в ЕС не нужны страны Балтии с мощной промышленностью, сельским хозяйством и рыболовством. Такой нарратив рассчитан на то, чтобы убедить аудиторию в том, что страны Балтии не способны экономически выжить без России. В данном видео много внимания уделяется вопросам транзита, функционированию экономики каждой из стран, в том числе рыбной промышленности.

Ранее мы уже рассказывали, что тезисы о том, что Евросоюз способствует банкротству литовских предприятий, является ложью с элементами конспирологии. То же самое можно сказать и о двух других странах Балтии. То же касается отказа от российских энергоносителей, транзита и инвестиций. Смысл данных тезисов заключается в том, чтобы показать незаменимость России как поставщика ресурсов и источника финансовых вливаний для стран Балтии, тем самым создав у аудитории мнение об экономической неполноценности Латвии, Литвы и Эстонии и гиперболизировав их реальную зависимость от России. При этом подобные оценки российских экспертов-пропагандистов зачастую не соответствует реальному состоянию экономик стран Балтии, о чем мы ранее также писали. Интересно, что, описывая экономическую ситуацию в странах Балтии, российская пропаганда сознательно сгущает краски, используя такие слова как “паника”, “доигрались” или “катастрофа”.

В контексте данного видео хотелось бы особо просмотреть ситуацию с рыбной промышленностью в странах Балтии, в частности с производством рыбных консервов и их экспортом. Сама по себе она является достаточно стереотипной в плане того, как видят страны Балтии в России. В видео утверждается, что отказ России покупать рыбные консервы из Литвы и Латвии привёл к банкротству основных предприятий этой отрасли, а Европа отказалась их спасать, поскольку Брюссель тоже не хочет финансировать страны Балтии. Разговоры о том, что кроме России рыбоконсервная продукция из стран Балтии никому не нужна, является ложью. Рассмотрим это на примере Латвии. В 2015 году “Роскомнадзор” запросил импорт рыбных консервов в Россию из этой страны. Впоследствии эти ограничения были частично отменены. Несмотря на потерю значительной части экспортного сбыта, латвийские предприятия смогли переориентировать экспортные поставки. В результате экспорт латвийских рыбных консервов увеличился с 25,5 млн евро в кризисном 2016 г. до 42,6 млн евро в 2021 г. При этом в 2021 г. объем экспорта латвийских рыбных консервов в Россию составлял 1,1 млн евро или 2,7% всего объема экспорта. Более подробную статистику можно посмотреть по данной гиперссылке. Таким образом, ограничения со стороны российских властей по доступу к российскому рынку для производителей рыбных консервов из стран Балтии не привели к уничтожению данной отрасли в каждой из этих стран.

Лживой манипуляцией также является утверждение, что Россия сформировала государственность стран Балтии, а также потратила титанические финансы, получив в ответ запрет русского языка. Прекрасно известно, что нахождение стран Балтии в составе Советского Союза было оккупацией, сопряженной с массовыми репрессиями и невозможностью для народов этих трех стран самостоятельно определять свою судьбу в течение пяти десятилетий. Тезис о запрете русского языка также является ложью, о чем мы также ранее писали, например, здесь. Подобное заявление свидетельствует, что данный вопрос сознательно политизируется российской пропагандой с целью создания дополнительных способов влияния на внутреннюю ситуацию стран Балтии и, при надобности, для ее дестабилизации.

Стоит также упомянуть, что все три страны Балтии представляются как некий единый регион с общим названием “Прибалтика”. Такое обобщение в отношение трех стран дает пропаганде больше возможностей для манипуляций, когда происходящее в одной или двух из них автоматически экстраполируется на все страны.