Ложь: “Премьер Литвы обратилась к России с просьбой о помощи”

Teiginiai



Макроэкономические показатели Литвы стремительно катятся вниз. Страны Балтии, в том числе и Литва, оказались лидерами ЕС по падению ВВП и производства. По словам экспертов, из стран Балтии бегут крупные инвесторы, закрываются предприятия. Давно закрылись предприятия, доставшиеся балтийским республикам от СССР. Русофобия в Литве. Местных русских лишили права голоса, устроили апартеид. Литва, Латвия и Эстония - одни из наиболее подконтрольных Великобритании и США среди стран ЕС.



Verdiktas



Создатели видеосюжета манипулируют фактами для того, чтобы доказать, что страны Балтии ждет экономический крах. На самом деле это не так. Ложь и то, что премьер Литвы обращалась с просьбой к России. Наш вердикт – ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Несмотря на то, что Литва, как и все страны Европейского Союза, испытывает определенные экономические трудности, никакой экономический крах либо коллапс ей не грозит. Так, в связи с высокой экономической активностью в начале этого года, Еврокомиссия ожидает, что экономика Литвы в 2022 году вырастет на 2,5%, что на 0,6 процентных пункта выше, чем прогнозировалось летом (1,9%). Однако в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны должен вырасти на 0,5% – гораздо меньше, чем ожидалось летом (2,5%). Средняя инфляция, по прогнозам, достигнет 18,9% в 2022 году, затем будет неуклонно снижаться до 9,1% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. В свою очередь Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что экономический рост Литвы за 2022 год составит 2,5%, а в 2023 году он должен замедлиться до 1,6%.

Заявления авторов видеосюжета о рекордном падении ВВП в Литве и других странах Балтии не более чем манипуляция фактами. Крупные литовские предприятия (например, “Achema” либо “Lifosa” – ред.), которые временно приостановили свою деятельность из-за высоких цен на газ и электричество, намереваются ее возобновить. Старые советские неэффективные предприятия действительно прекратили свою деятельность, однако появились новые высокотехнологичные компании и предприятия, о существовании которых российская пропаганда предпочитает умалчивать. Со списком таких компаний и с тем, скольким людям они дают работу, ознакомиться можно здесь.

Сюжеты о том, что в Литве имеет место русофобия, кочуют из одних российских СМИ и видео пророссийских блоггеров в другие. Однако на самом деле никакой русофобии в Литве нет. Как русские, так и русскоязычные являются такими же равноправными гражданами страны, как и литовцы. В Литве у всех жителей без исключения есть неограниченный доступ к информационным изданиям на русском языке, которые не контролируются Российской Федерацией. В стране действуют школы с русским языком обучения, в которых обучается около 12 тыс. учащихся. О попытках Кремля навесить на Литву ярлык русофобской страны с апартеидом для русских мы писали здесь и здесь. Теория о том, что Литва является территорией, подконтрольной Великобритании и США, относится к разряду конспирологических теорий, столь горячо любимых в Кремле, и является полностью несостоятельной. Об этом можно прочитать здесь.