Ложь: на фоне дефицита товаров в стране литовцы едут за покупками в Беларусь

Тезисы видео:

Цены на бензин в Литве резко выросли, на белорусских пограничных переходах образовались очереди, литовские граждане едут в Беларусь за мукой, гречкой и топливом. В Литве эти товары подорожали и стали дефицитными. С первого марта литовцы массово скупают продукты в белорусских магазинах.

1.20 минута сюжета – "Литовцы, которые приезжали к родственникам, массово покупали", - сообщает продавщица из магазина в Беларуси.

1.50 минута сюжета – "Некоторые товары пропали, вот соль, например. Гречка у нас тоже пропала", – заявляет мужчина.

2,27 минута сюжета – "За последний месяц практически в два раза увеличилось количество граждан Литвы, которые едут в Республику Беларусь за нашими товарами. Так вчера было оформлено более 100 иностранных транспортных средств", – сообщает Игорь Степанчук, начальник таможенного поста Бенякони.

Комментарий Delfi.ru:

Мы ужи писали о том, как белорусские средства массовой информации пытаются создать обманчивое впечатление, что цены в Литве выросли настолько, что полки супермаркетов опустели, в стране начался дефицит товаров, а люди массово ездят за покупками в Беларусь. Об этом можно прочитать здесь и здесь.

Ни в видеосюжетах белорусских государственных СМИ, ни в этом материале, который подготовила телерадиокомпания МИР24, мы не найдем очередей из легковых автомобилей с литовскими номерами у белорусских бензоколонок, нет и съемок литовских граждан, которые сметают все товары с полок белорусских магазинов и супермаркетов. Журналисты подошли к созданию сюжета более обстоятельно, чем ранее их коллеги из белорусских АТН и СТН. Журналисты из МИР24 опросили ряд жителей Литвы, которые по тем или иным обстоятельствам приехали в Беларусь, однако, скорее всего, все из них приехали с визитом к родственникам, проживающим на территории Беларуси, и на пути обратно в Литву сделали покупки в белорусских магазинах. Это подтверждает продавщица из белорусского магазинчика, которая в видеосюжете МИР24 заявляет: „Литовцы, которые приезжали к родственникам, массово покупали”.

Также из сюжета совершенно не понятно, являются ли опрошенные журналистами водители гражданами Литвы или это подставные лица.

Для того, чтобы въехать в Беларусь, гражданам Литвы требуется виза. Маловероятно, что десятки и стони тысяч граждан Литвы для того, чтобы сделать покупки в Беларуси, будут выстраиваться в очереди за белорусскими визами. Мужчина, который заявляет, что в супермаркетах в Литвы пропала соль, гречка и мука, мягко говоря, заблуждается. Хотя пресса в Литве и сообщала об ажиотаже, когда жители страны приобретали соль, тем не менее дефицита продовольственных товаров в магазинах в Литве нет. Временно отсутствие тех или товаров, которые производились в Украине, по словам представителей торговых сетей, объясняется тем, что в результате военных действий России против Украины нарушились либо существенно замедлились поставки украинских товаров.

Насчет высказываний белорусского таможенника Степанчука: согласно данным, которые мы получили из Службы охраны государственной границы Литвы, с 12 по 13 февраля (суббота, воскресенье) 2022 года государственную границу Литвы и Беларуси пересекли 524 гражданина Литвы, с 19 по 20 февраля – 414 граждан Литвы, с 12 по 13 марта (как раз период времени, в который, как утверждают журналисты АТН, жители Литвы массово ринулись сметать товары в белорусских магазинах) – 456 граждан Литвы. Чтобы было понятно, что кроется за цифрами, – количество граждан Литвы, которые во время праздничных выходных с 12 по 13 марта пересекли литовско-белорусскую границу, ничем не отличается от такого же, только непраздничного периода времени.

Из этого следует, что никакого массового увеличения визитов граждан Литвы в Беларусь не отмечается. Кстати, хотя цена бензина в Литве и выросла, но в данный момент (5 апреля 2022 года) литр бензина А95 стоит 1,689 евро за литр, и ни бензин, ни дизельное топливо не являются дефицитными.

В заключение нам хотелось бы коротко рассказать о самой телерадиокомпании МИР24: “Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана в 1992 году Соглашением глав государств-участников СНГ в целях освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией”, – сообщает о себе телерадиокомпания.

Формирования общего информационного пространства, скорее всего, означает информационное влияние на население тех стран, в которых доступно вещание телерадиокомпании. Отдельно нам бы хотелось отметить, что в 2008 году совет директоров телекомпании возглавил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина. Штаб-квартира телерадиокомпании находится в Москве.

Вердикт:

Видеосюжет является медиа-манипуляцией. В основе сюжета – ряд фактов, которые, однако, в сюжете подаются таким образом, чтобы у зрителей сложилось мнение, которое полностью не соответствует действительности. Наш вердикт – манипуляция и ложь.