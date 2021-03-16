Тезис видео:

"До сих пор имели место три вспышки коронавируса, тогда их назвали SARS и MERS, первая была природного происхождения, две другие (видимо, имеет в виду MERS I COVID-19 – Ред.) созданы в лабораториях. Произошла утечка и заразились люди. Правительства Китая и Западных стран создали 35 вакцин, 4 были перспективными, именно они и были опробованы на хорьках, так как эти животные имеют схожие с человеком проблемы с верхними дыхательными путями. Первоначально хорьки показали хорошую реакцию по выработке антител, но, когда их заразили повторно, они страшно заболели. Похожая ситуация произошла с вакциной от лихорадки денге. Опасность вакцины от коронавируса в том, что ее необходимо испытать на животных, чтобы избежать чрезмерной реакции организма. После вакцинации от коронавируса умрет до 30 проц. населения”, – утверждает автор видео Роберт Кеннеди-младший.

Фейк: после вакцинации от коронавируса умрёт до 30 проц. населения © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Вспышки вируса SARS, MERS-CoV имели место на самом деле. Тем не менее, не существует никаких доказательств, что MERS-CoV был искусственно создан в научной лаборатории, из которой затем вырвался на свободу. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ЦКЗ США) — федеральное агентство министерства здравоохранения США сообщают, что “первые известные случаи MERS произошли в Иордании в апреле 2012 года и были связаны с путешествиями или проживанием в странах на Аравийском полуострове и в его окрестностях. MERS-CoV, вероятно, произошел от животного источника на Аравийском полуострове. Исследователи обнаружили MERS-CoV у верблюдов из нескольких стран. Исследования показали, что прямой контакт с верблюдами является фактором риска заражения человека MERS-CoV.” Всемирная Организация Здравоохранения сообщает: “MERS-CoV – это зоонозный вирус, что означает, что это вирус, который передается между животными и людьми. Исследования показали, что люди заражаются через прямой или косвенный контакт с инфицированными верблюдами. MERS-CoV был обнаружен у верблюдов в нескольких странах Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Происхождение вируса до конца не изучено, но, согласно анализу геномов различных вирусов, считается, что он, возможно, произошел от летучих мышей и был передан верблюдам когда-то в далеком прошлом”;

2) Не существует никаких доказательств того, что вирус COVID-19 был создан в научной лаборатории, из которой вырвался на свободу, хотя предпринимался ряд попыток доказать его искусственное происхождение. BBC: "Группа экспертов ВОЗ, побывавшая в китайском Ухане, практически исключила версию о том, что коронавирус мог вырваться из лаборатории уханьского Института инфекционных исследований. Ранее такая вероятность обсуждалась, но эксперты ВОЗ пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, попал к человеку через промежуточного хозяина, то есть - через животных. Однако, какие именно животные стали переносчиками и где именно это произошло, пока неясно. Главными “подозреваемыми” по-прежнему остаются панголины и летучие мыши”.

Российские ученые, как и их западные коллеги, считают искусственное происхождение коронавируса конспирологической теорией. Так руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор Александр Бутенко в эфире радиостанции “Говорит Москва” перечислил возможные варианты. По его мнению, шансы доказать лабораторное создание коронавируса крайне малы.

"ВОЗ высказала точку зрения, что не будет сконцентрировано внимание на искусственном создании вируса в лаборатории. Ожидать конспирологического решения такой проблемы, очевидно, не приходится. Практически невозможно доказать, что [коронавирус — прим. ГМ] возник лабораторным путём, рукотворным”. Наиболее вероятной версией происхождения коронавируса Бутенко посчитал смешение генов двух инфекций в Китае.;

3) Более-менее соответствует истине информация о вакцине Sanofi от лихорадки денге.

4) Роберт Кеннеди-младший, который выступает в видео, в последние годы приобрел известность как сторонник конспирологических теорий. 8 мая 2019 года издание Politico опубликовало открытое письмо членов семьи Кеннеди, в котором они заявили, что Роберт Кеннеди-младший распространяет в соцсетях опасную дезинформацию, которая может оказать пагубное влияние на иммунизацию и стать причиной недоверия к вакцинам.

Ниже можно ознакомиться с письмом, фрагмент которого перевели наши коллеги из Factcheck.kz: Мы любим Бобби. Он — один из величайших защитников окружающей среды. Его работа по очистке реки Гудзон и его неустанная борьба против корпораций, которые загрязняют наши водные пути и подвергают опасности семьи, положительно повлияли на жизнь бесчисленного количества американцев. Мы стоим за ним в его непрекращающейся борьбе за защиту нашей окружающей среды. Однако в отношении вакцин он ошибается. Его работа против вакцин имеет ужасающие последствия. Проблема общественного здравоохранения прямо сейчас заключается в том, что многие люди больше боятся вакцин, чем болезней, потому что им посчастливилось никогда не видеть этих болезней и их разрушительного воздействия. Но это не удача; это результат согласованных усилий по вакцинации на протяжении многих лет. Нам не нужны вспышки кори, чтобы напомнить нам о ценности вакцинации.

Кейтлин Кеннеди Таунсенд, Джозеф П. Кеннеди II, Мэйв Кеннеди Маккин

5) О безопасности вакцин писали наши коллеги из BBC: “Для того, чтобы предсказать все возможные побочные эффекты, ученые проводят испытания, начиная с малого: сначала тестируют образцы в лабораториях, проводят испытания на животных и только потом – на людях. В случае, например, с вакциной от Pfizer и BioNTech в испытаниях участвовали 40 тысяч человек. Кроме того, дополнительную проверку полученных результатов осуществляют регуляторы – например, британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA), американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или министерство здравоохранения, в случае России”.

Наш вердикт: Роберт Кеннеди-младший, известный сторонник конспирологических теорий, в своем видео использует некоторые соответствующие действительности утверждения, чтобы в дальнейшем оправдывать ими свои собственные, ничем не доказанных домыслы. Вакцины являются безопасными, а правительства, приступая к массовой вакцинации, вовсе не стремятся организовать массовый геноцид своих граждан, что бы там не утверждали сторонники конспирологических теорий.