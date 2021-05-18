Фейк: пандемия коронавируса была спланирована

Тезисы видео:

1) Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на самом деле не государственная, а частная структура, которая зарабатывает миллиарды долларов;

2) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с CDC проводят эксперименты на людях;

3) Коронавирус — это только начало. Упоминается сценарий тренировки “События 201”, которая прошла в Университете Джона Хопкинса в 2019 году;

4) COVID-19 превратится в спарс-пандемию (Spars pandemic) с 2025 по 2028 годы. Вакцины — это грязь, мусор и химикаты;

5) Соединенными Штатами Америки и всем миром управляет так называемое глубинное государство – Deep state.

Комментарий Delfi.ru:

1) На самом деле документ, на который ссылается Диана Ленска, автор видео,- это книга, которую создали эксперты и ученые Университета Джона Хопкинса для сотрудников сферы общественных коммуникаций. Исследователи коммуникации риска охватывают множество тем и связанных с ними дилемм, касающихся управления слухами, межведомственной координацией и согласованности сообщений, управления проблемами, упреждающем и реактивном взаимодействии со СМИ, культурной компетенции и этических проблем. Чтобы гарантировать, что сценарий учитывает быстрые технологические инновации и превосходит ожидания участников, команда проекта Центра собрала информацию от профильных экспертов, исторические отчеты о прошлых кризисах в области медицинского противодействия, сообщения современных средств массовой информации и научную литературу по социологии, готовности к чрезвычайным ситуациям в сферах здравоохранения, образования и коммуникации о рисках и кризисах. Сценарий гипотетический; Инфекционный патоген, медицинские контрмеры, персонажи, отрывки из СМИ, сообщения в социальных сетях и ответы государственных органов являются полностью вымышленными”;

2) Грубо говоря, книга является вымышленным документом, если угодно - учебным пособием, согласно которому для предотвращения пандемии могут действовать эксперты и специалисты;

3) Наши коллеги из издания stopfake из Казахстана отмечают: “Это не первый случай, когда COVID-диссиденты пытаются доказать искусственное происхождение пандемии. Ранее эту теорию “подкрепляли” ссылками на “Событие 201” — пандемические учения, состоявшиеся в 2019 году. Тем не менее связь между учениями и реальной пандемией не раз опровергалась, так как не было обнаружено никаких доказательств этой теории. Более того, пандемические учения проходят регулярно и для них готовятся сценарии, включающие в себя разные виды вирусов, бактерий и иных патогенов”;

4) Целый ряд похожих фейков ранее опровергли и мы, и наши коллеги из украинского издания voxukraine.org: “Во время события “Event 201” в октябре 2019 моделировали вспышку гипотетической пандемии, во время которой участники игры сталкивались с проблемами, которые теоретически могут возникнуть;

5) Ни ВОЗ, ни Центры по контролю и профилактике заболеваний США, не проводят каких-либо экспериментов на людях. Тем не менее правда то, что в испытаниях вакцин принимают участие люди, но происходит это после того, как вакцины испытываются на животных. Так, например, в испытаниях вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса участвовало 40 тысяч человек;

6) Благодаря вакцинам удалось сохранить жизнь сотням миллионов людей. Именно благодаря вакцинированию исчезла оспа, практически покончить с ней помогла программа массированного оспопрививания ВОЗ, стартовавшая в 1967 году. Также человечество благодаря прививкам смогло забыть и о такой болезни, как полиомиелит. По экспертным оценкам, благодаря вакцине от полиомиелита в мире остались в живых полтора миллиона человек и 18 миллионов могут ходить. Более подробно с влиянием вакцин можно ознакомиться здесь;

7) Теории о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США являются частной структурой, сами США и весь мир управляются неким глубинным государством, являются конспирологическими теориями, у которых нет никаких доказательств, если не считать таковыми очередные публикации на сайтах конспирологов.

Вердикт: Конспирологи воспользовались настоящим документом, содержащим вымышленные сценарии пандемии, предназначенные для обучения специалистов по коммуникациям и управлению рисками, и сделали совершенно противоположные выводы о том, что пандемия коронавируса была спланирована, а документ "The Spars Pandemic 2025-2028" доказывает существование заговора мировых элит против человечества. Наш вывод: сторонники конспирологических теорий в очередной раз пытаются манипулировать и искажать факты.