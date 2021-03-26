Тезисы видео:

1) Билл Гейтс при помощи вакцин собирается уничтожить большую часть человечества;

2) Билл Гейтс в 2010 создал Good Club, куда кроме него вошли такие люди, как Уоррен Баффет, Опра Уинфри, Дэвид Рокфеллер, Тэт Тернер. Появление подобного клуба, по мнению авторов видео, доказывает то, что одни из самых богатых и влиятельных людей мира намереваются уничтожить большую часть человечества;

3) Для того, чтобы доказать, что планы, которые вынашивает Билл Гейтс, на самом деле являются злодейскими, создатели видео используют фрагменты из выступления Гейтса на платформе TED Talks. Во время своего выступления Гейтс рассуждает о том, что надо сократить глобальные выбросы углекислого газа;

4) Для того, чтобы оказать большее впечатление на зрителей, в начале видео используются кадры из Event 201, в которых говорится о миллионах жертв пандемии. Лишь спустя нескольких минут автор видео сообщает о том, что эти кадры являются частью симуляции;

5) Причастность Билла Гейтса и его жены к пандемии, по мнению создателей видео, доказывает история с Институтом Пирбрайта и открытием, которое запатентовал этот институт.

Фейк: пандемия коронавируса была спланирована © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Билл Гейтс, миллиардер и филантроп из США, неоднократно становился действующим лицом конспирологических теорий. Сам Гейтс в интервью Би-би-си говорил, что его “немного беспокоит” и “несколько удивляет” существование этих теорий; он выражал опасения, что люди будут бояться вакцинации. Гейтс подтвердил, что считает важной добровольную регистрацию тех, кто сделал прививки, но подчёркивал, что речь не идёт о каких-то чипах — в бедных странах такая информация вносится в бумажные документы, а в Индии проходит тестовая программа по сохранению данных в мобильные телефоны;

Приводим цитату из интервью Билла Гейтса для BBC:

Би-би-си: Давайте поговорим про конспирологические теории, заполонившие интернет. Некоторые из них упоминают и вас, предполагая, что, якобы, вы хотите захватить мир через компьютерные чипы, которые люди получат через вакцинирование. Как вы считаете, может ли это все нанести вред?

Б. Г.: Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да – это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий – обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода (…). Так что если говорить о регистрации в добровольном порядке, то да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного;

2) Среди проблем, решением которых намеревался заниматься Good Club, были проблемы образования, реформ правительств, экономический кризис, эпидемии и перенаселение планеты. Эксперты в области благотворительности отметили, что из-за того, что встречи клуба не были открытыми, это вызвало появление конспирологических теорий вокруг “Good Club”;

3) Выступление Билла Гейтса на конференции TED 2010 года посвящалось окружающей среде и выбросам углекислого газа, в связи с чем Гейтс рассматривал некоторые варианты сокращения выбросов CO₂ в атмосферу. Среди них – замедление роста популяции. Гейтс тогда сообщил, что спасение жизней детей может помочь замедлить рост населения. Филантроп подчеркнул, что главная цель вакцинации заключается именно в снижении детской смертности в развивающихся странах, что, по мнению миллиардера, может замедлить рост населения на 10-15%. Никаких заявлений о намерении “насильно сокращать” численность населения Гейтс не делал – о таком фейке уже писали наши коллеги из издания stopfake.org;

4) Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса действительно провел учения по борьбе с пандемией под названием Event 201. Ниже приводим сообщение, которое распространил Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса в связи с появлением конспирологических теорий:

“В октябре 2019 года Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса провел учения по борьбе с пандемией под названием Event 201 с партнерами, Всемирным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Недавно в Центр безопасности здоровья поступили вопросы о том, предсказало ли это учение по пандемии текущую вспышку коронавируса нового типа в Китае. Чтобы было понятно, Центр безопасности здоровья и партнеры не сделали прогнозов во время наших учений. Для этого сценария мы смоделировали вымышленную пандемию коронавируса, но прямо заявили, что это не прогноз. В ходе учений были выявлены проблемы готовности и реагирования, которые могут возникнуть в случае очень серьезной пандемии. Сейчас мы не прогнозируем, что вспышка nCoV-2019 убьет 65 миллионов человек. Хотя наше упражнение включало имитацию нового коронавируса, исходные данные, которые мы использовали для моделирования потенциального воздействия этого вымышленного вируса, не похожи на nCoV-2019”;

5) “Институт Пирбрайт действительно запатентовал свое открытие, но связано оно с созданием вакцины против ранее известного коронавируса, заражавшего куриц. Фонд Билла и Мелинды Гейтс – один из крупнейших спонсоров глобальных проектов в сфере здравоохранения, и институт Пирбрайт не скрывает, что получает от него средства для исследований с целью создания вакцин. Но финансирование никак не связано с полученным патентом”, – таков комментарий института Пибрайта нашим коллегам из BBC;

6) Теории о том, что правительства, международные компании скрывают или тормозят появление и использование альтернативных источников дешевой энергии, также относятся к конспирологическим теориям, которые не имеют под собой никаких обоснованных доказательств.

Наш вердикт: Видео, которым поделилось как минимум несколько тысяч пользователей социальных сетей, в том числе и известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина, не содержит никаких объективных фактов, кроме того, авторы видео сознательно или несознательно перевирают факты и пытаются манипулировать зрителями, чтобы вызвать чувство паники и тревоги.