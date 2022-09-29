Дезинформация: поляки занимались уничтожением белорусов

Teiginiai

1) Ян Борисевич, псевдоним “Крыся”, капитан Армии Крайовой вместе со своими военнослужащими уничтожили сотни мирных граждан - евреев, цыган, детей, советских партизан;

2) Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор – “они (АК – ред.) воевали с советскими партизанами, принимали участие в уничтожении мирного белорусского населения”;

3) Бойцы “Крыси” в 1944 году убили Героя Советского Союза майора Канарчика. Тех, кто убивал мирных жителей, руководство Польши награждает как героев;

4) Польские подпольщики в 1940 году на территории Западной Беларуси нападали на сотрудников НКВД;

5) Польские подпольщики подчинялись нелигитимному правительству, ведь правительство Польши сбежало из страны в сентябре 1939 года.

6) АК сотрудничала с фашистами.

Verdiktas

Псевдодокументальный репортаж о том, что солдаты Армии Крайовой виновны в массовых убийствах жителей Беларуси во Второй мировой войны, – одна большая манипуляция, основанная на искаженных фактах. Наш вердикт – дезинформация и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Информация, которую распространяют в видеосюжете журналисты белорусского телеканала АТН, о якобы преступления отряда, которым командовал Ян «Крыся» Борисевич, не соответствует действительности, однако один в один повторяет нарративы советской пропаганды, направленной против солдат Армии Крайовой. С информацией, в том числе со ссылками на документы, которые детально описывают боевой путь Яна Борисевича, можно ознакомиться здесь и здесь. Из документов следует, что “Крыся” и его люди боролись с советской оккупацией, коллаборантами, которые перешли на сторону советской власти, войсками НКВД, которые терроризировали местное население. Особое внимание нам бы хотелось обратить на то, что белорусские пропагандисты много говорят о якобы преступлениях “Крыси” и его людей, в то время как документы архивов свидетельствуют об обратном. В них можно прочитать о массовых расстрелах солдатами НКВД мирного населения Западной Беларуси, в документах упоминаются имена жертв коммунистических репрессий. Информация об уничтожении людьми “Крыси” сотен мирных граждан - евреев, цыган, детей – это мистификация, ложь и сознательная манипуляция историческими фактами.

В качестве доказательства преступлений Армии Крайовой пропагандисты телеканала АТН показывают одного из оставшихся в живых бойцов “Крыси” - пулеметчика Юзефа Новика (Бужинского). Авторы видео со ссылкой на архивы НКВД рассказывают о допросах сотрудниками НКВД солдат Армии Крайовой, красочно описывают пытки, которые якобы по отношению к гражданским применяли бойцы АК. Однако сами документы в передаче не демонстрируются, а сам Юзеф Новак, капитан АК, несмотря на давление со стороны белорусских пропагандистов, не подтверждает их слов.

Марзалюк в своем высказывании о том, что “они (АК – ред.) воевали с советскими партизанами, принимали участие в уничтожении мирного белорусского населения”, манипулирует. Бойцы Армии Крайовой действительно вступали в стычки с советскими партизанами (что объясняется враждебностью советских партизан по отношению к АК – ред.), затем войсками НКВД и регулярными войсками советской Армии, но не занимались массовым уничтожением мирного белорусского населения, как это пытаются представить современные власти Беларуси и финансируемые ими пропагандисты. Польская сторона, однако, не отрицает того, что Ромуальд Райс (псевдонима “Бурый”), один из командиров АК, виновен в преступлениях против мирных жителей.

Да, бойцы “Крыси” и в самом деле убили в бою майора Канарчика и его солдат, точно так же несколько позже погиб и сам “Крыся” - в бою с войсками НКВД.

Напоминаем, что именно советские войска 17 сентября вторглись на территорию Польши, которая к этому времени с первого сентября подверглась нападению со стороны Третьего Рейха. Советский Союз аннексировал ту часть территории Польши, которая была захвачена советскими войсками (часть Украины, земли, которые мы сегодня знаем как территорию Западной Беларуси – ред.). Отметим, что практически сразу после аннексии части земель Польши Советский Союз начал репрессии по отношению к мирному населению, проживающему на аннексированной территории. Советскими репрессивными органами были расстреляны десятки тысяч польских военнопленных, вглубь СССР было депортировано около 350 тыс. поляков.

Именно сопротивлением польских партизан из Армии Крайовой и объясняется враждебность АК по отношению к советской армии, частям НКВД и перешедшим на сторону СССР коллаборантам. Конфликты АК с просоветскими силами были естественным явлением, поскольку АК воспринимала Польшу в ее довоенных границах и рассматривала нацистские и советские военные единицы как оккупантов.

Руководство Польши награждает оставшихся в живых ветеранов АК, как боровшихся против немецко-фашистских захватчиков и советских оккупантов.

Правительство Польши после бегства из оккупированной фашистскими и советскими войсками страны нашло убежище во Франции, затем в Великобритании. Как минимум до июля 1945 года правительство Польши было легитимным, пользовалось признанием США, Великобритании. Поэтому обвинения в том, что АК подчинялась нелегитимному правительству, также являются несостоятельными.

Ранее мы уже писали о том, что доводы о сотрудничестве Армии Крайовой с немцами во время Второй мировой войны – мистификация, которая основывается на манипуляциях историческими фактами. Также нам бы особо хотелось отметить пренебрежительное отношение создателей видео к ромам, которых они презрительно называют цыганами.