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В социальных сетях и российских СМИ появилась информация о запрете в Латвии исполнения песни “Катюша” и сносе памятника в Тарту. Мы проверили материал и выяснили, что никто “Катюшу” не запрещал, а памятник в Тарту не сносят, а переносят. Наш вердикт – частичная ложь.
Частичная ложь: в Латвии запретили петь «Катюшу»
Частичная ложь: в Латвии запретили петь «Катюшу»
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


В странах Балтии борются с русскоязычными жителями всеми доступными способами. В Риге, столице Латвии запретили исполнение песни “Катюша”. В Тарту сносят памятник и извлекают останки двухсот солдат, планируется, что их перезахоронят, но где - не решено.

Verdiktas

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Информация, которую озвучивает в эфире Скабеева, соответствует действительности лишь отчасти. В странах Балтии с русскоязычными не борются, исполнение “Катюши” никто не запрещал, в Тарту памятник не сносят, а переносят, останки солдат не извлекают, а перезахоранивают. Наш вердикт – частичная ложь и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


Изначально информация о якобы запрете песни “Катюша” появилась в рубрике вопрос-ответ русскоязычной версии латвийского издания Baltijas Balss. Об этом заявил Том Садовскис, руководитель отдела общественных связей Рижской полиции самоуправления: “Закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, – такие, например, как “Катюша” и т. д.”. С 13 статьей закона об административных наказаниях за правонарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка “Использование символов тоталитарных режимов в общественном месте” можно ознакомиться здесь.

Однако, во-первых, хотелось бы обратить внимание на то, что на латышскоязычной версии сайта ответ Садовскиса не появился. Во-вторых, списка запрещенных к исполнению песен в Латвии не существует. В-третьих, Садовских говорит о запрете на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах, и в-четвертых, Садовских хотя и является руководителем отдела общественных связей Рижской полиции, но в его обязанности не входит решать, какие песни могут исполняться, а какие нет. Наши коллеги из издания The Insider подробно рассказывают о том, почему информация о “запрете Катюши” как минимум может являться мистификацией.

Никакой информации о запрете “Катюши” в других латышских изданиях нам найти не удалось, отсутствует информация об этом и на таких сайтах латышских государственных учреждений, как, например, МВД. О запрете “Катюши” говорят только российские пропагандистские издания.

Танк, демонтированный в Нарве, находится в музее, в котором с ним могут ознакомится все желающие. Располагавшаяся у захоронения в парке Раади в Тарту бронзовая скульптура была передана Тартусскому городскому музею. Останки гражданских и военных, захороненных в парке в Раади, будут перезахоронены либо на кладбище в Рахумяэ, либо на кладбище Паулузе. О том, какие захоронения военных Красной Армии правительство Эстонии намеревается перенести, можно узнать здесь. Переносом воинских захоронений занимается Военный музей. Особо нам бы хотелось отметить, что работам в парке Раади предшествовала заупокойная молитва, которую провели пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе.

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