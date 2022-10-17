Teiginiai



У Шотландцев сдали нервы. Шотландия семь минут назад отделилась от Великобритании.



Verdiktas



Видеосюжет представляет собой пересказ мини-интервью Наталии Ереминой, профессора политических наук Санкт-Петербургского государственного университета, о политической ситуации в Соединенном Королевстве. Как Еремина, так и создатели видеосюжета манипулируют фактами. Шотландия не вышла из состава Европейского Союза, а шотландцы недовольны правительством Британии не потому, что оно поддерживает Украину, а потому, что Британии в свое время вышла из ЕС. Наш вердикт – частичная ложь и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Шотландия может попытаться получить независимость от Великобритании на фоне кризиса и премьерства Лиз Трасс – таким мнением поделилась политолог Наталья Еремина, профессор политических наук Санкт-Петербургского государственного университета. Видеосюжет представляет собой пересказ мини-интервью Наталии Ереминой о политической ситуации в Соединенном Королевстве, которое она дала российскому изданию “ПолитЭксперт”.

То, что авторы видеосюжета манипулируют, когда сообщают, что Шотландия вышла из состава Соединенного Королевства можно легко узнать если проверить публикации ведущих мировых и даже российских средств массовой информации. Рейтерс, BBC, Блумберг, Медуза и РБК – не сообщают о выходе Шотландии из состава Британии.

Что же касается тезисов госпожи Наталии Ереминой о том, что хочет и чего не хочет первый министр Шотландии Никола Стерджен, сомнительно, что Еремина обладает такими знаниями. О том, что на самом деле происходит в Шотландии и Британии, почему в Верховном суде Великобритании рассматривается вопрос второго референдума, к чему стремиться Никола Стерджен можно прочитать здесь, здесь и здесь. С информацией о первом референдуме, который состоялся в 2014 году, на котором сторонники выхода Шотландии из Британии проиграли, можно ознакомиться здесь.

Шотландцы и их премьер недовольны тем, что Британия вышла из состава Европейского Союза, а не тем, как заявляет: “ПолитЭксперт”, ссылаясь на госпожу Еремину, что “Стерджен выступает против использования всех имеющихся инструментов в адрес России, поскольку хочет, чтобы Соединенное Королевство действовало более избирательно. Серьезные ресурсы, брошенные на борьбу Украины с РФ, лишь выкачивают запасы Соединенного Королевства”.