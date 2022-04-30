Частичная ложь и манипуляция: полки европейских магазинов опустели, жители в панике

Комментарий Delfi.ru:

Новостные сюжеты российских СМИ (здесь, здесь, здесь и здесь) рассказывают о массовом опустошении полок в супермаркетах некоторых европейских стран, однако ссылаются на одни и те же фото и видео в подтверждение. Например, «Известия» и «Мир24» показывают одно и то же видео из одного и того же супермаркета в Штутгарте.

«EurAsiaDaily» и «Мир24» используют одно и то же фото для заставки – на нем видны ряды пустых полок в магазине, однако это стоковое фото уже использовалось в зарубежных статьях (например, здесь и здесь) 2020 года, когда люди в начале пандемии массово скупали продукты.

Фото с пустыми полками в начале материала «Комсомольской правды» было сделано, судя по всему, в супермаркете Вашингтона (это фото видно в этой статье – от 12 января 2022 года) еще до начала российского вторжения в Украину.

Два последних фото в заметке «Комсомольской правды» – это, похоже, фото из статьи двухгодичной давности, когда испанские магазины пустовали из-за коронавируса.

Часть изображений в подобных статьях и видеосюжетах появилась еще до начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. Использование таких фото – пример недобросовестной журналисткой работы цитируемых российских СМИ. Однако часть утверждений в этих новостных заметках – не ложь, а манипуляция. Так, например, в целом верно, что немцы могут скупать растительное масло, макароны, муку – это подтверждается независимым от Кремля источником. Такая реакция вызвана опасениями, что полномасштабная война прервет цепочки поставок товаров. Когда потребители опасаются социальных или природных катаклизмов, они склонны скупать базовые продукты и тем самым создавать разовые локальные дефициты товаров (Delfi объяснял этот механизм подробнее на примере России здесь). Поэтому утверждение «Известий», например, о том, что «жители Германии столкнулись с дефицитом некоторых продуктов (…) на фоне антироссийских санкций» является манипуляцией. Часть локальных дефицитов вызвана именно реакцией потребителей на войну, а не прямым действием санкций.

Всемирная продовольственная организация ООН действительно обещает, что в ближайшие годы мир испытает на себе последствия войны России против Украины, так как обе страны – одни из главных поставщиков зерновых культур в мире. Вторая проблема – растущие цены на топливо по всему миру, что также связано с тем, что один из крупнейших поставщиков топлива - Россия - развязала войну.

Вердикт:

Пророссийские СМИ в очередной раз рассказывают о продуктовой панике в Европе, но, доказывая это, используют старые фото и одно и то же видео. Российские СМИ также пытаются представить продовольственные проблемы в Европе прямым следствием санкций, которые Запад ввел против России. Такие заметки искажают реальную причину кризиса – российское вторжение в Украину. Наш вердикт – частичная ложь и манипуляция.

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