Частичная ложь: для борьбы с Россией немцам предложили мыться по-кошачьи

Тезисы статьи: для борьбы с зависимостью Германии от энергетических поставок из России, а также чтобы «насолить» России, немецкие власти призывают своих граждан реже мыться и использовать минимум воды и химических средств – как коты.

Комментарий Delfi.ru:

Материал «Царьграда» не содержит ссылки на оригинальную статью немецкого издания «Бильд» (возможно потому, что доступ к сайту «Бильд» заблокирован в России). Delfi нашел этот материал – он доступен лишь по подписке «Бильд Плюс». Отметим, что «Бильд» – это крупнейшая немецкая газета-таблоид, она оказывает влияние на общественную и политическую жизнь страны. При этом газету относят к «желтой прессе», так как та часто публикует сплетни, новости о скандалах и «сенсациях». 16 апреля таблоид опубликовал заметку, автор которой задается вопросом – гигиенично ли снизить частоту мытья под душем или купания для экономии энергии. Этот вопрос он адресует Яэль Адлер, известному в Германии дерматологу (судя по сайту, «Бильд» часто обращается к доктору Адлер за комментарием).

В статье «Царьграда» утверждается, что:

• Немецкие власти дают гражданам «анекдотичные советы» в сфере личной гигиены;

• Дерматолог Яэль Адлер утверждает, что можно «спокойно не мыться три недели», а после этого срока неприятные запах исчезнут сами;

• Классический способ умывания кошек – лучшее решение для кожи.

На деле статья «Бильд» ни в коем случае не является официальным советом со стороны немецких властей своим гражданам – это одна из множества популярных статей по теме «здоровье и красота», публикуемых изданием каждый месяц. Дерматолог Яэль Адлер еще до войны России против Украины была сторонницей натурального и минимально необходимого ухода за кожей. В материале «Бильд» Адлер не призывает обходиться три недели вообще без мытья водой – она всего лишь утверждает, что при частом мытье уменьшается число полезных бактерий, живущих на коже человека и улучшающих ее здоровье. После примерно трех недель эти бактерии, по утверждению дерматолога, начинают «съедать» неприятные запахи на коже человека и запускают процесс естественного очищения. Доктор советует мыться реже и только водой (кроме подмышек, паха, ног и ягодиц), не использовать агрессивные моющие средства, а также мыться только водой после тренировок, так как пот растворяется в воде. Фраза, давшая столь громкое название пропагандистскому материалу («Классический способ умывания кошек – лучше всего для кожи») – это на самом деле полушуточный вывод самой «Бильд». Судя по контексту, авторы имеют в виду прежде всего то, что коты не используют химические средства для умывания.

В заключение отметим, что забота об экологии и ограниченном потреблении воды, а также советы реже принимать душ и купаться публиковались европейскими СМИ задолго до войны России и Украины – вот, например, статья BBC от 2015 года со схожим содержанием.

Вердикт: несмотря на реальные просьбы к немецким гражданам задуматься об ограничении использования воды, власти ФРГ никогда не призывали немцев «мыться как кошки» – это шутливый вывод издания «Бильд». Новостная заметка исказила текст статьи в немецкой газете, чтобы убедить свою аудиторию в том, что европейцы страдают от санкций больше, чем россияне. Наш вердикт – частичная ложь.

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