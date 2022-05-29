Частичная ложь: Антиутопия «1984» Оруэлла – про крах западного либерализма, а не про тоталитаризм

Тезисы выступления официального представителя МИД РФ:

1) Все убеждены в том, что в антиутопии Оруэлла говорится про тоталитаризм, но это «один из глобальных фейков» – на самом деле «1984» написан про то, как либерализм заведет человечество в тупик.

2) Оруэлл написал «1984» не про СССР и не про авторитарные или тоталитарные общества, а про то общество, в котором жил.

Комментарий Delfi.ru:

Джордж Оруэлл (1903–1950) – британский писатель и журналист, всемирную славу которому принес его роман-антиутопия «1984». Книга была издана в 1949 году и повествует о воображаемом обществе английского социализма (АНГСОЦ) в будущем, 1984-м году. Сверхдержава называет себя Океания, ведет непрекращающиеся войны то с Евразией, то с Остазией (две другие сверхдержавы). При этом, ведя войну с одной из сторон, всегда становится союзником другой. Общество подчиняется партии, во главе которой стоит лидер, «Большой Брат». За жителями АНГСОЦа ведется слежка, непрекращающаяся пропаганда формирует их мировоззрение. В Океании используется Новояз – английский язык, но искаженный партийной идеологией до такой степени, что слова в нем теряют свой изначальный смысл и означают нечто прямо противоположное. Основной лозунг Океании таков: «Война— это мир, Свобода — это рабство, Незнание — сила».

Кадр из фильма 1956 года, режиссер Майкл Андерсон © Ekrano nuotr.

Утверждения Марии Захаровой о романе легко опровергнуть. Во-первых, прочитав саму книгу, а во-вторых, почитав книги и статьи, которые исследуют различные аспекты книги, в том числе и историю ее создания и заложенные в ней идеи.

1) Скорее всего, Захарова употребила слово «либерализм» просто как синоним «Запада» и «западной идеологии», как это часто делают российские власти. На всякий случай отметим, что в «1984» Оруэлл вообще не описывал подробно крах ни одной политической идеологии (к каковым относится либерализм). Действие книги начинается и заканчивается в полностью сформированной тоталитарной системе, чья основная идеология «английский социализм». Лишь в 9-й главе романа главный герой читает подпольную книгу, в которой кратко упоминается история возникновения Океании и других держав.

2) Мария Захарова отчасти права, когда говорит, что «1984» написан не про СССР. По сюжету книги в середине 20 века мир раскололся на три сверхдержавы: «После того, как Россия поглотила Европу, а Соединенные Штаты — Британскую империю, фактически сложились две из них. Третья, Остазия, оформилась как единое целое лишь спустя десятилетие, наполненное беспорядочными войнами»1. Действие книги разворачивается в Океании (в бывших обеих Америках, Британии и некоторых других странах), то есть, строго говоря, автор действительно написал книгу не про СССР и Россию. У Оруэлла есть и другое известное произведение – «Скотный двор», которое демонстрирует проблемы коммунизма и является пародией именно на Советский Союз и сталинизм.

3) Однако важно помнить, что и Евразия (держава, возникшая после поглощения Россией Европы) по сюжету – это точно такая же тоталитарная милитаристская система, как Океания. Все три державы постоянно воюют друг с другом, «во всех странах военная истерия имеет всеобщий и постоянный характер». Более того, во всех трех державах почти неразличимы политические идеологии, «а общественные системы, на них основанные, неразличимы совсем. Везде та же пирамидальная структура, тот же культ полубога-вождя, та же экономика, живущая постоянной войной и для войны».

4) В эссе 1946 года под названием «Почему я пишу» Оруэлл прямо назвал основную политическую цель своих произведений: «Каждая всерьез написанная мною с 1936 года строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимал». В 1949 году он написал ответное письмо одному из читателей, задавших вопрос про «1984»: «Мой недавний роман задуман НЕ как нападение на социализм или британскую лейбористскую партию … а как демонстрация извращений, которым подвержена централизованная экономика и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме. <…> Я также считаю, что тоталитарные идеи укоренились в умах интеллектуалов повсюду, и я попытался вывести эти идеи из их логических следствий. Действие книги разворачивается в Британии, чтобы подчеркнуть, что англоязычные расы по природе своей не лучше всех остальных и что тоталитаризм, если с ним не бороться, может восторжествовать где угодно».

Кадр из фильма 1956 года, режиссер Майкл Андерсон © Ekrano nuotr.

5) Наконец, отметим, что многие из рассуждений Оруэлла (например, о войне, как о способе избавляться от избытков материальных благ) менее популярны, чем его описания новояза, системы тотального контроля, таинственной фигуры «Большого брата» и «двухминутки ненависти». В массовом сознании «1984» стал синонимом тоталитарной системы, которая подавляет человеческую свободу и любые ее проявления, а также полностью искажает реальность для сохранения контроля над людьми. Роман остается востребованным, потому что он описывает общие признаки потери обществом свободы, а также связанные с этим ужас и безысходность. Этот роман используют пропагандистские системы различных стран, чтобы подчеркнуть негативные стороны оппонентов. Это же сделала и Мария Захарова, напомнив в конце своего выступления про «культуру отмены» в западных странах.

Вердикт: в ответ на вопрос студента глава пресс-службы МИД РФ по сути предложила воспользоваться старым и испытанным приемом Кремля - сказать, что на самом деле проблема в «Западе». Для этого Марии Захаровой пришлось очень сильно исказить смысл антиутопии «1984», но текст книги и существующие письма и другие произведения Оруэлла почти полностью опровергают ее слова. Роман «1984» описывает возможную тоталитарную систему, причем по сюжету романа эта система существует по всему миру. Единственное относительно верное утверждение Захаровой – это слова о том, что «1984» не описывает СССР. Это правда в том смысле, что Оруэлл пишет лишь об одной из трех тоталитарных держав – Океании, в которую по сюжету входит и Британия. Наш вердикт – частичная ложь.