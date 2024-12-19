В Литве – неприятное явление: по статистике живем лучше, но части работников угрожает нищета

В 2023 году больше 94,6 млн. человек в Европе угрожала нищета и социальное разобщение. По данным литовского Caritas, самыми уязвимыми остаются одинокие люди, пожилые люди, дети, которые не могут о себе позаботиться и семьи, в которых только один кормилец, безработные, люди с зависимостью, бездомные и люди, освободившиеся из мест лишения свободы. Однако в опасности и работающие люди – почти у трети из них после уплаты налогов не хватает средств на покупку самых необходимых товаров, в том числе и продуктов.