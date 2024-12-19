В Литве – неприятное явление: по статистике живем лучше, но части работников угрожает нищета

Гендиректор Caritаs Дейманте Букейкайте обратила внимание на то, что ООН выделила 3 индекса развития человека: доходы, образования и здоровье.
„Эти три индекса тесно связаны между собой. А неравенство доходов – один из вызовов, с которым мы в Литве до сих пор с трудом справляемся. К сожалению, у нас есть такое неприятное явление, как нищета работающих людей. Наблюдается тенденция, что работа за минимум не защищает работающих от риска нищеты: после вычета из минимальной зарплаты всех налогов, минимальная зарплата остается на 8,2% ниже уровня бедности, если у человека нет других доходов“, – сказала собеседница.
Представители Соцмина говорят, что работающие все же находятся в более выигрышном положении, чем большая часть уязвимых социальных групп, а в группе работающих число бедных растет не так быстро.
„Согласно данным риска бедности среди работающих людей, в 2023 г. в Литве было 7,9% бедствующих среди работников. На деле этот показатель за год вырос на 0,3%, а с 2020 г. держится ниже 8%. Кроме того, этот показатель намного ниже общего уровня риска нищеты в Литве, который составляет 20,6%, и ниже среднего показателя по ЕС“, – сказано в ответах Соцмина.
Минимальная зарплата растет, однако ситуация неважная
По данным Соцмина, основными источниками дохода большинства работающих людей остаются трудовые доходы. Чтобы защитить людей с самыми небольшими доходами, ежегодно повышают минимальную зарплату. С 2021 года она увеличилась на 44%. Это один из самых быстрых показателей роста минималки в Европе. Параллельно снижают необлагаемый налогами размер, повышают социальные выплаты.
„В следующем году минимальная зарплата составит 1038 евро. По подсчетам министерства, благодаря повышению минимума до 1038 евро при сохранении того же ННР, что и в этом году, доходы людей вырастут на 69 евро и составят 777 евро. Это больше уровня риска нищеты в 2025 г. – он составляет 732 евро“, – сказали представители министерства.
Однако на деле ситуация иная, ведь растущая минимальная зарплата не поспевает за ростом расходов на жизнь. Букейкайте сказала, что хуже всего ситуация бывает с началом зимы.
„У нашей организации нищета работающих людей вызывает беспокойство. Нас просят помочь „пережить зиму“, поскольку зарплаты у людей на все не хватает. К нам приходят люди, получающие скромные доходы и живут в домашних хозяйствах низкой интенсивности, работают по нетипичным договорам или по другой причине получают небольшие зарплаты. Такие ситуации часто встречаются в регионах, но актуальны и в городах. Возможность работать и заработать снижает проблемы со здоровьем, другие вызовы“, – сказала представитель Caritas.
Не получают должного внимания
Политики избегают или даже игнорируют тему бедствующих работающих людей. D. Букейкайте сказала, что именно Caritas не раз пытался обратить внимание на эту ситуацию, однако обычно большая часть мер для снижения нищеты работающих людей, направлена на повышение низких зарплат.
„Несмотря на значительное повышение минимальной зарплаты, нищета работающих людей не снижается. Поэтому надо обратить внимание на то, что снижение нищеты работающих людей не может ограничиваться только этим решением. В феврале 2024 г. Национальная сеть организаций по борьбе с нищетой провела опрос, который показал, что 14,3% людей не хватало денег на еду. В группе людей с доходами до 500 евро в месяц таких людей в этом году была треть, а в 2023 г. - 23,5%“, – заметила собеседница.
По ее словам, ищут дополнительные меры для решения этой социальной проблемы.
„С 1 декабря 2025 года вступит в силу „отпуск от долга“. Им смогут воспользоваться должники с небольшими доходами - они смогут отложить выплату долга на 6 месяцев. Такая возможность не зависит от типа задолженности. Во время „отпуска от долга“ вся зарплата достанется человеку, чтобы он мог „встать на ноги“, а потом начать понемногу возвращать долг. Наш опыт показывает – лучший способ помочь людям, это использование комплексных мер“, – сказала Букейкайте.
Такое явление наблюдается не только в Литве
По данным службы статистики ЕС, в прошлом году часть людей, которым грозит нищета и социальная разобщенность в 19-ти регионах, была не меньше 35,0%. Наибольшая их концентрация в Болгарии, на юго-западе Греции, на юге Италии, на юге Испании, в удаленных регионах Франции и на востоке и юге Румынии.
По данным издания El Confidencial, в испанских регионах значительно растет группа работающих людей, которым грозит нищета. 9,3% жителей сказали, что в 2023 г. они жили от зарплаты до зарплаты. Таких людей было на 0,6% больше, чем годом ранее. Еще у 37,1% испанцев не было возможности погасить необходимые расходы, 33,1% жителей не могли себе позволить поехать в отпуск далеко от дома хотя бы на неделю в году, столько же людей не могли себе позволить отдыхать не дома хотя бы неделю в году.