В Литве фиксируют рекордное число призывников, но до Польши нам далеко: армия соседей растет

По данным Минобороны, в польской армии сейчас 144 000 профессиональных военных, 40 000 военных задействованы в силах обороны территории и насчитывается несколько тысяч добровольцев.
По данным портала Gazeta Wyborcza, число профессиональных военных в Польше значительно увеличилось в 2021-2024 гг, сейчас в стране больше 205 000 военных. Правда, в это число входят не только профессиональные военные, но и те, кто прошел курс обучения. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, польские боевые мощности увеличатся за счет обучения добровольцев. Сейчас ежегодно подготовку проходят около 40 000 человек, а в 2027 г. их должно быть 100 000.
В Литве наблюдается позитивная тенденция
По данным Минобороны Литве, Литва одна из тех стран, которые серьезно отнеслись к укреплению обороны с 2014 года, когда Россия напала на Украину и аннексировала Крым. Согласно статистике, в последние 10 лет число людей, выбирающих профессиональную карьеру военного, увеличилось больше чем в 1,5 раза. Аналогично выросло и число добровольцев, которые идут служить в армию. Из-за введения обязательной воинской службы больше чем в 3 раза выросло число людей, которые служат в армии.
В Литве наблюдается такая тенденция – с начала войны растет число членов Литовского союза стрелков. С 2020 года число стрелков в Литве почти удвоилось, выросло на 91,8%. Самый большой скачок произошел после того как Россия начала вторжение в Украину. В конце 2024 года был зафиксирован еще один прирост: в сентябре было 9628 стрелков, а в декабре уже 15 354.
Из летаргического сна просыпается и Болгария
Не секрет – начавшаяся три года назад война встряхнула Европейскую систему обороны и продемонстрировала многолетние проблемы. Пример тому – Болгария, которая никак не может нарастить свою армию. Не помогло даже повышение зарплат военным на 30% (минимальная зарплата в армии сейчас составляет около 1150 евро, а минимум по стране – 551 евро), Болгарии все еще не хватает 5000 военных.
Болгарский портал Mediapool сообщает, что военных не хватает не только в системе обороны, но и для защиты президента. Признают, что укоренившиеся проблемы в скором времени решить не удастся, требуется реформа армии, проблему представляет и пропаганда. По данным Минобороны Болгарии, снижение интереса к службе в армии наблюдается после российской дезинформационной кампании, она пугает людей возможностью международного конфликта. Минобороны утверждает, что много завербованных людей не проходят тесты на пригодность для службы.
Австрия борется с неблагоприятным имиджем армии
В Литве общество положительно оценивает армию, в Австрии власти пытаются избавиться от ее неблагоприятного имиджа. Бытует мнение, что армию в Австрии не реформировали много лет, там используют старое изношенное оборудование, не модернизируют инфраструктуру. Отчасти это так, поскольку правительство страны долгое время не видело необходимости инвестиций в оборону. Политики были уверены, что благодаря членству страны в ЕС и НАТО, бояться нечего.
Однако после продолжительных переговоров политиков новое правительство планирует увеличить армию, увеличить зарплаты, запущена программа инвестиций на сумму 17 млрд. евро. До 2032 года планируется закупка новых танков, самолетов и вертолетов, будут обучать персонал.
Больше испанцев уходит, чем приходит
Испанцы живут достаточно далеко от России. Похоже, они не видят особой необходимости в укреплении обороны, поэтому реже служат в армии. В Испанской армии сейчас 117 000 военных – на 10% меньше, чем в 2010 г. (130 000). Власти страны считают сокращение армии проблемой. Несмотря на это для решения этой проблемы пока привлекают только финансовые меры. В этом году в бюджете на оборону выделили 400 млн. евро, зарплату каждого военного увеличат на 200 евро, а военным активной службы и морякам выделят еще по 100 евро. Цель такого решения - сделать службу в армии более привлекательной.