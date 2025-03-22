В Литве фиксируют рекордное число призывников, но до Польши нам далеко: армия соседей растет

Испанцы живут достаточно далеко от России. Похоже, они не видят особой необходимости в укреплении обороны, поэтому реже служат в армии. В Испанской армии сейчас 117 000 военных – на 10% меньше, чем в 2010 г. (130 000). Власти страны считают сокращение армии проблемой. Несмотря на это для решения этой проблемы пока привлекают только финансовые меры. В этом году в бюджете на оборону выделили 400 млн. евро, зарплату каждого военного увеличат на 200 евро, а военным активной службы и морякам выделят еще по 100 евро. Цель такого решения - сделать службу в армии более привлекательной.