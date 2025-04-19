В Европе принимают разные решения в связи с 1 и 2-центовыми монетами: какие страны идут по стопам Литвы?

В соответствии с новым постановлением, при наличном расчете сумма будет округляться до 5 или 10 центов. По данным Центробанка Литвы, это поможет облегчить наличный расчет и уменьшит количество монет, которые накопились в ящиках столов или были утеряны – согласно подсчетам, в результате таких действий ежегодно „исчезает“ около 1/3 млн. евро.
„13 вагонов поезда – столько мелких монет имеется в обороте. Большая их часть используется лишь однажды – это 2/3 выпущенных в оборот 1 и 2-центовых монет в ЦБ не возвращается. Монеты теряют, или же они оседают в копилках, карманах, шкафчиках, машинах, фонтанах. Монеты достоинством в 1 и 2 цента нужны при расчете в местах торговли, поэтому ЦБ должен регулярно их чеканить или покупать у других стран, пускать в оборот, транспортировать. Это также дополнительное загрязнение, использование ресурсов“, – сказано в информации ЦБ.
Округление суммы от окончательной стоимости корзины при наличном расчете. По данным ЦБ, об этом знают уже больше 80% жителей Литвы, подготовлена дополнительная информация для бизнеса, однако представитель компании Strong Point, присматривающей за кассовыми аппаратами, Римантас Мажулис сказал, что вызовы будут.
„Изменения касаются не только кассовых систем, но и процесса учета, фиксирующего продажи. Технически это не так просто осуществить, как кажется на первый взгляд. Например, когда продают что-то со скидкой или покупки покупают в рассрочку, когда возникает вопрос, как считать сумму. Торговцы получили рекомендации ЦБ об отражении округления в счетах, тут может быть некоторая разница, что приведет к вызовам – особенно в вопросе последовательности по сравнению с разными сетями или магазинами. Важно, чтобы решения осуществлялись так, чтобы потребитель не почувствовал перемены как какие-то сложности“, – сказал Мажулис.
По его словам, достоинства решения проявятся со временем, однако сначала придется терпеть.
„На первый взгляд изменения небольшие, но надо приспособить кассовые аппараты, нужны инвестиции и время. Однако это естественно, это часть любой системной перемены. Со временем округление может принести пользу, поскольку это упростит расчет и сократит время операции, например, при подсчете сдачи“, – считает собеседник.
Европа по-разному оценивает этот вопрос
Страны еврозоны уже давно обсуждают судьбу мелких монет, решения принимают разные: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Ирландия и Италия, Словакия и Эстония не выпускают эти монеты в оборот и округляют счета. В других странах еврозоны монеты по-прежнему используют. В странах, где суммы округляются, 1 и 2-центовые монеты остаются законным средством расчета, жители могут ими пользоваться. Округляют суммы и не страны еврозоны, например: Швеция, Норвегия, Дания, Канада и Австралия.
С большим скепсисом к упразднению этих монет относятся страны южной части Европы. По данным исследования, в трех странах большинство жителей не одобряют отказ от этих монет. Центы хотят сохранить в Греции (57%), на Кипре (56 %) и в Испании (53%). В контексте этих стран выпадает Италия, где с 2018 meгода перешли к округлению и отказу от мелких монет. По словам журналиста Давида Меддеду, в стране эти монеты используются, их нельзя изымать их оборота без совместного решения ЕС. Иначе это доставит жителям немало неудобств и приведет к хаосу.
В Австрии поставку монет на рынок регулирует Центробанк, пока никаких проблем в связи с этим не возникает, поэтому чеканку останавливать не планируют. Между тем представитель австрийского монетного двора AАндреа Ланг сказала, что в этом вопросе страна наблюдает за опытом других государств.
„Если есть интерес компаний и пользователей, мы поставляем монеты. Если спрос снижается, мы это учитываем. Важно, чтобы у людей была свобода выбора. Это надо учитывать в широком контексте“, – сказала Ланг.
Последние серьезные дискуссии на эту тему в Австрии, по данным портала Der standard, состоялись 5 лет назад, эту идею тогда не поддержали. Тогда говорили, что с учетом цен и маржи на продукты питания и товары розничной промышленности, важен каждый цент.