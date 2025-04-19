В Европе принимают разные решения в связи с 1 и 2-центовыми монетами: какие страны идут по стопам Литвы?

Округление суммы от окончательной стоимости корзины при наличном расчете. По данным ЦБ, об этом знают уже больше 80% жителей Литвы, подготовлена дополнительная информация для бизнеса, однако представитель компании Strong Point, присматривающей за кассовыми аппаратами, Римантас Мажулис сказал, что вызовы будут.

„Изменения касаются не только кассовых систем, но и процесса учета, фиксирующего продажи. Технически это не так просто осуществить, как кажется на первый взгляд. Например, когда продают что-то со скидкой или покупки покупают в рассрочку, когда возникает вопрос, как считать сумму. Торговцы получили рекомендации ЦБ об отражении округления в счетах, тут может быть некоторая разница, что приведет к вызовам – особенно в вопросе последовательности по сравнению с разными сетями или магазинами. Важно, чтобы решения осуществлялись так, чтобы потребитель не почувствовал перемены как какие-то сложности“, – сказал Мажулис.