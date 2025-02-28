Секреты Tik Tok: от российских троллей до невероятного политического успеха

Станка обратил внимание на то, что демократия действует медленно, а цифровизация – быстро, поэтому со временем вызовов появится больше. Несмотря на это, надо не запрещать, а должным образом реагировать, воспитывать общество, поскольку самые уязвимые, по его словам, именно люди малообразованные и с небольшим достатком. По словам собеседника, появляется все больше доказательств того, что в формировании дискурса участвует и Россия.

„Когда ориентируются на самых уязвимых жителей, часто начинают кампанию, во время которой продают сказочные товары. Если кто-то верит, что чай лечит рак, а крем или медитация могут помочь избавиться от опухоли, то он склонен поверить в то, что Украина - это киноимитация, НАТО - зло, а ЕС использует его страну. Появляется все больше доказательств того, что Россия использует такие методы профилирования, начиная с кампании на первый взгляд безвредных товаров, чтобы выявить самых необразованных пользователей. Однажды сформировав их профиль, им можно продать все, что хочешь – от чудесных товаров до политических кандидатов и Эксцентрических идеологий“, – сказал эксперт.