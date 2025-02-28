Секреты Tik Tok: от российских троллей до невероятного политического успеха

Еврокомиссия, реагируя на ситуацию, потребовала „заморозить“ Tik Tok и сохранить данные, связанные с имеющимся и возможным риском влияния на предвыборные процессы и гражданский дискурс в Евросоюзе. Глава Центра исследования геополитики и безопасности политолог Линас Кояла заметил, что в будущем влияние социальных сетей, вероятно, заметно вырастет и в Литве.
В Литву эти тенденции также идутi. Быть может, они еще не достигли такого масштаба, но со временем результат будет похожим. Уже сейчас наработки отдельных политиков в Tik Tok и других социальных сетях укрепляют их позиции“, – сказал политолог.
Социальные сети меняют информационное поле
По словам Коялы, вес социальных сетей в политике заметен в течение некоторого времени, наиболее яркий пример – США, поэтому можно предположить, что со временем эти тенденции будут все ярче проявляться и в Европе.
„Социальные сети и вообще нетрадиционные СМИ в интернете стали доминирующим пространством предвыборных кампаний. Отличная иллюстрация блог Джо Рогана с участием Дональда Трампа. Беседу просмотрели больше 50 млн. раз, а дискуссию его оппонента Камалы Харрис на CNN - всего несколько миллионов. Кандидаты все активнее пытаются быть услышанными избирателями через специфические платформы, которые привлекают людей разного возраста, интересов, образованности, иными способами их достигнуть сложно. Я бы не удивился, если следующие дебаты перед президентскими выборами в США проходили не на телеканалах, а в интернете“, – сказал политолог.
По его словам, возможность стать заметнее, чтобы тебя лучше слышали весь посылают специфической группе потенциальных избирателей, поэтому она действеннее.
Нацелены на самую уязвимую аудиторию
Румынский эксперт в сфере СМИ и инициатор Румынского этического медиаальянса Драгош Станка, говоря о воздействии Tik Tok в политике, обратил внимание на то, что обычно никакой нелегальной деятельности на платформе не фиксируется – проводятся активные, целенаправленные, партизанские рекламные атаки, а чем больше кандидат готов „работать“ в „серой зоне“, тем больше пользы он получает. Такая ситуация вызывает беспокойство в связи с законностью и этикой.
„Предвыборным кампаниям в Румынии, особенно в интернете, не хватает прозрачности. Партии нанимают посредников и промежуточных посредников для проведения сомнительных и неотслеживаемых кампаний, создают анонимные сайты, несуществующие профили, используют ботов или троллей и т.д. Официально этого не делают. Неофициально – все знают, что это есть. Деятельность нельзя назвать незаконной, она вызывает вопрос с точки зрения этики“, – сказал Станка.
Станка обратил внимание на то, что демократия действует медленно, а цифровизация – быстро, поэтому со временем вызовов появится больше. Несмотря на это, надо не запрещать, а должным образом реагировать, воспитывать общество, поскольку самые уязвимые, по его словам, именно люди малообразованные и с небольшим достатком. По словам собеседника, появляется все больше доказательств того, что в формировании дискурса участвует и Россия.
„Когда ориентируются на самых уязвимых жителей, часто начинают кампанию, во время которой продают сказочные товары. Если кто-то верит, что чай лечит рак, а крем или медитация могут помочь избавиться от опухоли, то он склонен поверить в то, что Украина - это киноимитация, НАТО - зло, а ЕС использует его страну. Появляется все больше доказательств того, что Россия использует такие методы профилирования, начиная с кампании на первый взгляд безвредных товаров, чтобы выявить самых необразованных пользователей. Однажды сформировав их профиль, им можно продать все, что хочешь – от чудесных товаров до политических кандидатов и Эксцентрических идеологий“, – сказал эксперт.
Чаще всего платформу используют оппозиционные силы
По такому же принципу, как в Румынии неожиданно на высоту поднялся Кэлин Джеорджеску, свою популярность развивают чешские оппозиционеры.
По данным журналистов портала Denik Referendum, в Чехии платформу Tik Tok чаще всего используют для рекламы оппозиции, а активные действия в социальной сети начались где-то 1,5 года назад.
„Больше всего в Tik Tok заметен политик и олигарх Андрей Бабиш, глава популистской оппозиционной партии АNO. Он в Tik Tok чаще всего выдает провокационные, но профессионально сделанные смешные видеосюжеты, в которых, казалось бы, смеется над собой, но на них идет активный отклик. Яркий деятель правых сил Томио Окамура чаще всего делится видео, в которых критикует правительство, во время поедания какой-нибудь интересной пищи“, – рассказал журналист Петр Едличка.
По его словам, представители правящих на Tik Tok не так активны. Они начали создавать там профили только минувшей осенью, увидев, что в этой сети началась конкурентная борьба за молодую аудиторию.
В Чехии Tik Tok пока особенно не ограничен, однако в последнее время Национальное бюро ко кибер- и информационной безопасности предупредило не пользоваться этой платформой из-за возможной утечки данных в Китай, поэтому правящие долго не регистрировались в этой сети. Однако сейчас, по словам Едлички, политики поняли, что не могут отдать молодое поколение популистам.