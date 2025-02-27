Европа берет пример с Литвы: все больше стран говорит об обязательной службе в армии

Обязательная служба в армии в Литве восстановлена 10 лет назад. С тех пор руководствуются созданием мотивирующей системы, а результаты – радуют: все больше молодых людей приходит в армию по собственному желанию. Особенно результаты улучшились после начала войны в Украине. По данным Литовской армии, в 2022 году на службе было 29% добровольцев от общего числа тех, кто прошел курсы военной подготовки, а 2024 году таких было 50%.