Европа берет пример с Литвы: все больше стран говорит об обязательной службе в армии

Представители армии надеются, что рост добровольцев не прекратится.
„С 2023 г. военный Службы призыва стали проводить интенсивную просветительскую кампанию среди учеников 11-12 классов. Во время таких встреч рассказывают о патриотизме, гражданской позиции, о Литовской армии, о способах и возможностях прохождения службы, о службе в армии, о важности службы для защиты Родины. Молодым людям рассказывают о нюансах прохождения службы, ученики могут задавать вопросы, которые их волнуют, в живую узнать всю информацию об особенностях прохождения службы и, главное, как планировать будущее: не ждать списков призывников, а добровольно идти в армиюi“, – сказали представители армии.
Улучшают услуги для молодых людей
Представители Минобороны отметили, что с начала этого года стали выплачивать больше денег на бытовые нужны призывников: вместо 253 им платят 322 евро в месяц. Также добровольцам увеличили накопительные выплаты. После окончания службы у ниц будет больше плюсов при поступлении в вузы - добавят 0,5 конкурсного балла. Министерство отмечает, что постоянно улучшается и привлекательность службы.
„Призывников лучше обеспечивают одеждой, оружием и экипировкой, в учениях они будут участвовать с использованием новых современных тактических транспортных средств, например: броневики BOXER, внедорожники JLTV и др. После появления трех новых военных городков (в Рокантишкес – батальон Вайдотаса, у моря – Артиллерийский батальон, в Шяуляй – батальон Маргириса) улучшены условия жизни призывников“, – указали представители армии.
В Европе больше дискуссий по вопросу обязательной службы
Литва была первой страной в Евросоюзе, изменившей отношение к воинской службе. От обязательного призыва в Литве отказались в 2008 году, но после аннексии Крыма в 2015 году ее вернули. Латвия этот вопрос подняла после начала войны в Украине, и утвердила обязательную службу с 2023 года.
Обязательная служба в армии никогда не отзывалась и действует в Австрии, Эстонии, Греции, на Кипре, в Финляндии, в Дании. В Дании – теоретически существует система призыва, но на практике ее не используют, потому что абсолютное большинство проходит службу добровольно.
В Финляндии обязательна служба в армии для мужчин 18-60 лет и по выбору для женщин 18-29 лет. Продолжительность службы разная: 165 дней для неквалифицированных призывников, 255 дней – для лиц спецкатегорий (медсестер, офицеров, музыкантов, священников, лиц с техническим образованием), 347 дней – резервистов, сержантов и военнообязанных, которые занимаются интенсивной деятельностью (водителей, водолазов, капитанов быстроходных катеров, военных спецсил, юристов), 255–347 дней - невоенная служба и социальная работа.
Греция продлила службу в армии до 12 месяцев и принимает на службу женщин. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в 2024 году заявил, что Греция последует вдохновляющему и успешному примеру Финляндии.
Обязательная служба – неудобный политический вопрос
Испания упразднила обязательную службу в армии в 2001 г., Франция – в 1996 г., Германия – в 2011 г., Бельгия – в 1994 г., а Великобритания – в 1963 г. В Исландии вообще нет национальной армии, а в Ирландии обязательной службы никогда не было. Но сейчас положение меняется.
В Сербии обязательная военная служба была упразднена в 2011 г., и с тех пор в стране есть только профессиональная армия. Однако в сентябре 2024 года президент Александр Вучич одобрил введение с 2025 года призыва на 75 дней.
Но не вся Европа отозвалась на потребность в обороне после того как началась война в Украине. В Испании до сих пор ни одна партия не осмелилась начать дискуссии, похожие на те, которые проходят в большинстве стран Европы. По словам экспертов, причины этого не только географические, но и тяжелая борьба за отмену обязательного призыва.
Чехия - одна из стран, где жители стали больше поддерживать идею призыва после начала войны в Украине. Однако пока число таких людей меньше 50%, поэтому ни одна из партий не решилась заговорить об этом.
Болгария в 2007 г. упразднила обязательную службу в армии. В сентябре 2024 года министр обороны Болгарии Атан Запрянов объявил, что Болгария к призыву не вернется, но обсуждает иные формы военной подготовки жителей.