Часть общества все еще стыдится этих болезней, но с диагнозом сталкивается больше 0,5 миллиона

Представители Минздрава Литвы говорят, что в стране проводятся превентивные действия, людям предоставляют необходимую информацию. Надеются, что информирование общества поможет пресечь распространение ЗППП.
„Вопросом полового воспитания в Литве занимается Центр укрепления здоровья Института гигиены. Уже 5 лет в 24-ех муниципалитетах Литвы осуществляют проект, ориентированный на улучшение и укрепление здоровья молодых людей, превенцию распространения ЗППП, ВИЧ/СПИД и нежелательной беременности. Молодым людям, которые в силу разных причин не обращаются напрямую к координаторам или другим специалистам, помощь оказывают по телефону или на сайте Sveikatostinklas.lt. На сайте можно найти статьи о здоровье, половых вопросах и ЛГБТ+, а также есть рубрика „Обратись за советом“, в которой врачи Шешкинской поликлиники отвечают на анонимные вопросы молодежи. Центр укрепления здоровья подготовил и специальные материалы для специалистов в сфере образования и здравоохранения“, – сказали представители министерства.
За границей предлагают проходить тесты и предохраняться
Врач акушер-гинеколог Бригита Вайгаускайте-Мажейкене заметила, что проблемы полового здоровья часто игнорируются или медлят с ними обращаться к специалистам именно из-за чувства стыда, а такое промедление чревато печальными последствиями.
„Если вам боязно идти к врачу, можно самому искать темы и изучать вопрос полового здоровья, как сферу медицины – понять, что половое здоровье, это часть общего здоровья, это поможет избавиться от чувства стыда“, – считает специалист.
В других странах Европы к решению этого вопроса подходят прагматичнее – одним воспитанием и психологией не ограничиваются.
С 2023 г. во Франции бесплатно раздают презервативы лицам младше 25 лет, цель таких действий - сокращение распространения ЗППП. С 1 сентября 2024 года система здравоохранения во Франции упразднила требование получать направление на анализ на хламидиоз, сифилис, гонорею и гепатит Б. Сейчас люди могут сдать анализы в лабораториях без предварительной регистрации. Ранее это могли делать только люди, сдававшие анализы на ВИЧ или обращавшиеся в клиники сексуального здоровья.
В 2022 году в Великобритании начали осуществление превентивной программы ЗППП, которая показала, что справиться с проблемой могут помочь даже автоматы по продаже разных средств предохранения и тестов. Например, появилась возможность купить тесты на ЗППП и проверить, есть инфекция или нет. Инициатива действовала в течение года и достигла людей, которые редко ходили к врачам, особенно это помогло людям 16-35 лет. В журнале Sexually Transmitted Infections были опубликованы результаты проекта. Сообщалось, что эта акция пользовалась популярностью, а продажи в автоматах составили 74%. Такие акции не только информируют жителей, но и решают вопрос стигматизации.
Молодежь создает положительные перемены
Вайгаускайте-Мажейкене сказала, что в среде молодежи наблюдаются положительные изменения и все смелее говорят на тему половой жизни, обращаются за помощью.
„Молодые люди на самом деле легче делают эти шаги в вопросе полового здоровья, особенно потому, что они получают больше информации в вопросах полового воспитания в школах, в социальных СМИ и в других источниках. Они больше знают о своем теле и о том, насколько важно следить за здоровьем, просвещение помогает им снизить чувство стыда и стигматизацию. Нынешнее молодое поколение росло в более либеральном обществе“, – убеждена врач.
Представители Минздрава сказали, что стигматизацию пытаются снизить на государственном уровне.
„Мы хотим предоставить молодым людям возможность получить необходимые услуги в безопасном и удобном окружении, чтобы была гарантирована конфиденциальность. Работающие в муниципалитетах координаторы консультируют молодежь, помогают ей найти ответы на разные вопросы, в том числе и на тему полового воспитания“, – сказано в сообщении Минздрава.
В Венгрии шаг назад, в Литве – ярые дискуссии
Основательница Товарищества ЗППП в Венгрии Тимеа Тиша сказала, что в их стране статистика тестирования на ЗППП неважная. По ее словам, всего 42% респондентов когда-либо сдавали такие анализы, 26% сдают их каждый год и всего 9% делают это раз в три месяца. Мало того, пока большая часть Европы уделяет много внимания образованию, в Венгрии было решено запретить организациям, отвечающим за половое воспитание, посещать школы. Правительство объяснило это решение тем, что опасается пропаганды гомосексуализма во время лекций.
В Литве, по данным Минздрава, в школах программу 2023–2024 г. „Здоровья, полового воспитания и подготовки к семейной жизни“, заменили на „Общую программу жизненных навыков“. Новая программа охватывает темы, связанные с контрацепцией, половыми отношениями, беременностью, сексуальным домогательством. Осуществление этой программы координируют педагоги, поэтому координацией занимается Министерство образования, науки и спорта. Однако новую программу сопровождают ожесточенные дискуссии.