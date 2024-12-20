2024.12.20 07:00

Часть общества все еще стыдится этих болезней, но с диагнозом сталкивается больше 0,5 миллиона

 
Ева Кнюкштене
ru.DELFI.lt
Lytiniu keliu plintančios ligos
Lytiniu keliu plintančios ligos
ФОТО: Shutterstock

По данным Национального центра общественного здоровья ежегодно заболеваниями передающимися половым путем (ЗППП) заболевают около 500 млн. человек. В Литве распространение таких болезней, как сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомоноз остается стабильным или растет.

Представители Минздрава Литвы говорят, что в стране проводятся превентивные действия, людям предоставляют необходимую информацию. Надеются, что информирование общества поможет пресечь распространение ЗППП.

Lytiniu keliu plintančios ligos

„Вопросом полового воспитания в Литве занимается Центр укрепления здоровья Института гигиены. Уже 5 лет в 24-ех муниципалитетах Литвы осуществляют проект, ориентированный на улучшение и укрепление здоровья молодых людей, превенцию распространения ЗППП, ВИЧ/СПИД и нежелательной беременности. Молодым людям, которые в силу разных причин не обращаются напрямую к координаторам или другим специалистам, помощь оказывают по телефону или на сайте Sveikatostinklas.lt. На сайте можно найти статьи о здоровье, половых вопросах и ЛГБТ+, а также есть рубрика „Обратись за советом“, в которой врачи Шешкинской поликлиники отвечают на анонимные вопросы молодежи. Центр укрепления здоровья подготовил и специальные материалы для специалистов в сфере образования и здравоохранения“, – сказали представители министерства.

Šeškinės poliklinika

За границей предлагают проходить тесты и предохраняться

Врач акушер-гинеколог Бригита Вайгаускайте-Мажейкене заметила, что проблемы полового здоровья часто игнорируются или медлят с ними обращаться к специалистам именно из-за чувства стыда, а такое промедление чревато печальными последствиями.

„Если вам боязно идти к врачу, можно самому искать темы и изучать вопрос полового здоровья, как сферу медицины – понять, что половое здоровье, это часть общего здоровья, это поможет избавиться от чувства стыда“, – считает специалист.

В других странах Европы к решению этого вопроса подходят прагматичнее – одним воспитанием и психологией не ограничиваются.

С 2023 г. во Франции бесплатно раздают презервативы лицам младше 25 лет, цель таких действий - сокращение распространения ЗППП. С 1 сентября 2024 года система здравоохранения во Франции упразднила требование получать направление на анализ на хламидиоз, сифилис, гонорею и гепатит Б. Сейчас люди могут сдать анализы в лабораториях без предварительной регистрации. Ранее это могли делать только люди, сдававшие анализы на ВИЧ или обращавшиеся в клиники сексуального здоровья.

В 2022 году в Великобритании начали осуществление превентивной программы ЗППП, которая показала, что справиться с проблемой могут помочь даже автоматы по продаже разных средств предохранения и тестов. Например, появилась возможность купить тесты на ЗППП и проверить, есть инфекция или нет. Инициатива действовала в течение года и достигла людей, которые редко ходили к врачам, особенно это помогло людям 16-35 лет. В журнале Sexually Transmitted Infections были опубликованы результаты проекта. Сообщалось, что эта акция пользовалась популярностью, а продажи в автоматах составили 74%. Такие акции не только информируют жителей, но и решают вопрос стигматизации.

Liga

Молодежь создает положительные перемены

Вайгаускайте-Мажейкене сказала, что в среде молодежи наблюдаются положительные изменения и все смелее говорят на тему половой жизни, обращаются за помощью.

„Молодые люди на самом деле легче делают эти шаги в вопросе полового здоровья, особенно потому, что они получают больше информации в вопросах полового воспитания в школах, в социальных СМИ и в других источниках. Они больше знают о своем теле и о том, насколько важно следить за здоровьем, просвещение помогает им снизить чувство стыда и стигматизацию. Нынешнее молодое поколение росло в более либеральном обществе“, – убеждена врач.

Представители Минздрава сказали, что стигматизацию пытаются снизить на государственном уровне.

„Мы хотим предоставить молодым людям возможность получить необходимые услуги в безопасном и удобном окружении, чтобы была гарантирована конфиденциальность. Работающие в муниципалитетах координаторы консультируют молодежь, помогают ей найти ответы на разные вопросы, в том числе и на тему полового воспитания“, – сказано в сообщении Минздрава.

Ligų prevencija

В Венгрии шаг назад, в Литве – ярые дискуссии

Основательница Товарищества ЗППП в Венгрии Тимеа Тиша сказала, что в их стране статистика тестирования на ЗППП неважная. По ее словам, всего 42% респондентов когда-либо сдавали такие анализы, 26% сдают их каждый год и всего 9% делают это раз в три месяца. Мало того, пока большая часть Европы уделяет много внимания образованию, в Венгрии было решено запретить организациям, отвечающим за половое воспитание, посещать школы. Правительство объяснило это решение тем, что опасается пропаганды гомосексуализма во время лекций.

В Литве, по данным Минздрава, в школах программу 2023–2024 г. „Здоровья, полового воспитания и подготовки к семейной жизни“, заменили на Общую программу жизненных навыков. Новая программа охватывает темы, связанные с контрацепцией, половыми отношениями, беременностью, сексуальным домогательством. Осуществление этой программы координируют педагоги, поэтому координацией занимается Министерство образования, науки и спорта. Однако новую программу сопровождают ожесточенные дискуссии.

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