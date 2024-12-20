Часть общества все еще стыдится этих болезней, но с диагнозом сталкивается больше 0,5 миллиона

В 2022 году в Великобритании начали осуществление превентивной программы ЗППП, которая показала, что справиться с проблемой могут помочь даже автоматы по продаже разных средств предохранения и тестов. Например, появилась возможность купить тесты на ЗППП и проверить, есть инфекция или нет. Инициатива действовала в течение года и достигла людей, которые редко ходили к врачам, особенно это помогло людям 16-35 лет. В журнале Sexually Transmitted Infections были опубликованы результаты проекта. Сообщалось, что эта акция пользовалась популярностью, а продажи в автоматах составили 74%. Такие акции не только информируют жителей, но и решают вопрос стигматизации.