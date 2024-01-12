Звериная мутация, история Ferrari и жизнь после смерти: что смотреть в январе

Пчеловод
Начало января ознаменовано выходом бодрого олдскульного боевика "Пчеловод" от автора "Ярости" и "Королей улиц" Дэвида Эйера. В главных ролях — признанная звезда жанра Джейсон Стэйтем.
Действие фильма разворачивается вокруг бывшего оперативника Адама Клэя (Стэйтем), который решает начать новую жизнь в качестве пасечника в тихом провинциальном городе. Все идет хорошо, пока пожилая соседка Клэя — одинокая старушка мисс Паркер — не становится жертвой мошенников, а впоследствии и вовсе убивает себя. Жажда отмщения приводит главного героя в абсолютно незнакомый для него криминальный мир, который так или иначе воскрешает старые воспоминания. "Пчеловод" — редкий боевик в международном прокате, который едва ли претендует на звание фильма года, но, судя по трейлеру, обещает много по-настоящему сумасшедшего экшена.
Меч короля
Идеальный вариант для поклонников монотонных костюмных драм: "Меч короля" датского режиссера Николая Арселя основан на романе Иды Йессен "Капитан и Энн Барбара", который в свою очередь рассказывает о завоевании полуострова Ютландия в 1754-м году.
Главный герой — искатель приключений Людвиг фон Кален, который по просьбе короля Фредерика V, отправляется на Ютландию, чтобы построить там новую цивилизацию. Премьера "Меча короля" прошла в рамках минувшего Венецианского кинофестиваля, критики картину приняли весьма скромно. По слухам, даже исполнителю главной роли — харизматичному Мадсу Миккельсену — не удалось растопить зрительские сердца. Впрочем, свою основную задачу "Меч короля" исполняет, оставаясь вдохновляющим эпическим фильмом, рефлексирующим на тему мировой истории.
Бедные-несчастные
В середине января в латвийский прокат также выходит один из самых обсуждаемых фильмов 2023-го года — сюрреалистическая трагикомедия "Бедные-несчастные" от греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, автора фильмов "Лобстер", "Фаворитка" и "Убийство священного оленя". Лантимос, в частности, известен своим отстраненным подходом к персонажам, а также оригинальной манерой съемки: в "Бедных-несчастных", например, превалирует так называемый рыбий глаз.
Действие ленты разворачивается вокруг молодой женщины Беллы Бакстер (Эмма Стоун), которая после самоубийства возвращается к жизни благодаря рискованному эксперименту доктора Годвина Бакстера (Уиллем Дефо), внедрившего ей в голову мозг ее же нерожденного ребенка. "Бедные-несчастные" стал фаворитом минувшего "Золотого глобуса", где получил награды в номинациях "лучший фильм комедия/мюзикл" и "лучшая актриса". У работы Лантимоса также есть все шансы побороться за главный "Оскар".
Ночное плавание
Для жанра хоррора год также начинается весьма бодро. На большие экраны выходит фильм ужасов под названием "Ночное плавание" от продюсеров Джеймса Вана ("Астрал", "Заклятие") и Джейсона Блума ("Прочь"). В прошлом году именно они выпустили нашумевшую картину "Меган" о сумасшедшей няне-андроиде. Постановщиком "Ночного плавания" выступил дебютант Брайс Макгуайр, главные роли в картине исполнили сын Курта Рассела Уайатт Рассел и звезда "Банши Инишерина" Керри Кондон.
События ужастика разворачиваются вокруг типичной американской семьи из пригорода, которая случайно обнаруживает призраков в своем бассейне.
Феррари
Еще одна долгожданная новинка месяца — спортивный байопик "Феррари" от культового американского режиссера Майкла Манна ("Схватка", "Соучастник"). Премьера картины прошла в рамках минувшего Венецианского кинофестиваля, где "Феррари" получил положительные, но достаточно сдержанные отзывы критиков.
Идти на "Феррари" ради экшена точно не стоит, а вот всем, кто заинтересован в личности итальянского конструктора Энцо Феррари (Адам Драйвер), картина Манна вполне может понравиться. Основной сюжет фильма сфокусирован на профессиональной карьере и личной жизни Феррари, который долгое время жил на две семьи. При этом захватывающих сцен гонок на знаменитых итальянских машинах в "Феррари", несмотря на название, практически нет.
Королевство зверей
Европейская научная фантастика — достаточно редкий зверь в международном прокате, заполненном однотипными американскими блокбастерами. Французско-бельгийское "Королевство зверей", релиз которого состоялся в рамках Каннского фестиваля — прекрасная возможность отойти от избитых голливудских реалий.
Действие ленты разворачивается в альтернативном будущем, где большая часть человечества подверглась эволюционной мутации и начало превращаться в самых настоящих зверей. Главный герой — мужчина по имени Франсуа (Ромен Дюрис) — делает все возможное, чтобы спасти жену от странной болезни.
"Королевство зверей" едва ли сможет составить конкуренцию американской фантастике, тем не менее авторы фильма предлагают зрителям весьма нетривиальный сюжет, который не так часто встречается в рамках жанра.
Моя прекрасная свадьба
Аккурат к началу февральского сезона мелодрам в прокат выходит сиквел "Моего прекрасного несчастья" с Диланом Спроусом и Вирджинией Гарднер — своего рода альтернатива подростковой франшизы "После", которая торжественно завершилась летом 2023-го года. К слову, режиссером и продюсером "Моей прекрасной свадьбы" выступил Роджер Камбл, снявший "После. Глава 2".
События картины разворачиваются через пару лет после финала "Моего прекрасного несчастья". Главные герои — Эбби (Гарднер) и Трэвис (Спроус) — решают пожениться в Лас-Вегасе, а потом отправиться в большое путешествие по Мексике, где их, конечно же, ждет море самых разных романтических приключений.