Звериная мутация, история Ferrari и жизнь после смерти: что смотреть в январе

Пчеловод

Действие фильма разворачивается вокруг бывшего оперативника Адама Клэя (Стэйтем), который решает начать новую жизнь в качестве пасечника в тихом провинциальном городе. Все идет хорошо, пока пожилая соседка Клэя — одинокая старушка мисс Паркер — не становится жертвой мошенников, а впоследствии и вовсе убивает себя. Жажда отмщения приводит главного героя в абсолютно незнакомый для него криминальный мир, который так или иначе воскрешает старые воспоминания. "Пчеловод" — редкий боевик в международном прокате, который едва ли претендует на звание фильма года, но, судя по трейлеру, обещает много по-настоящему сумасшедшего экшена.