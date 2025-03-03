За "Поток" Латвия получила первый в своей истории "Оскар"!

Режиссер фильма Гинтс Зилбалодис поблагодарил всех, кто принимал участие в создании фильма, родителей, а также своих собак и кошек. „Это первый раз, когда Латвия номинируется на „Оскар“, поэтому для нас это очень много значит“, — сказал режиссер, выразив надежду, что победа на „Оскаре“ откроет двери для независимых аниматоров. „Мы все в одной лодке, поэтому должны преодолевать наши различия“.