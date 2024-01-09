Юрий Шевчук высоко оценил кавер композиции группы "ДДТ" латвийской певицы

До выпуска клипов в сеть их просмотрел лидер "ДДТ" Юрий Шевчук. Он одобрил каверы певицы и дал разрешение на перепевку хитов.
К слову, первый кавер на более известную композицию группы — "Ветер" всего за две недели собрал более 140 000 просмотров.
Судя по комментариям, композиция очень впечатлила зрителей. "Прекрасное исполнение!", "Шикарный кавер!", "Спасибо за новую жизнь прекрасной песни!", "Рок 80-90-х вновь оживает в голосах молодого поколения. Звонких красивых голосах. Уважение всей команде", — написали прослушавшие композицию люди в комментариях.
В 2019 году в составе дуэта The Gardens Дарья стала финалисткой латвийского шоу X Faktors. Она неустанно развивается.
Сейчас певица является лицом проекта The Rigans Band, аудитория которого в youtube.com превышает 30 миллионов человек. Она успешно набирает известность в музыкальной среде — в 2023 году клипы Дарьи Чеботарёвой увидели более 14 миллионов человек!