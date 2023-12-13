"Вонка" с Тимоти Шаламе, новый фильм Миядзаки и комедия Полански: что посмотреть в декабре

Великая ирония
Новый фильм забаненного в Голливуде Вуди Аллена "Великая ирония" уже успели назвать лучшей работой режиссера со времен номинированного на "Оскар" триллера "Матч Поинт". Для самого Аллена "Великая ирония" стала первым не англоязычным фильмом в истории карьеры — все актеры в кадре говорят по-французски, да и сам сценарий был адаптирован под чужой язык. Действие ленты разворачивается в современном Париже. Главная героиня — Фанни (Лу Де Лааж) — страдает от скуки в браке с богатым и деспотичным Жаном (Мельвиль Пупо). Случайная встреча с бывшим одноклассником Аленом (Нильс Шнайдер) внезапно возрождает в Фанни способность любить. Увы, Жан довольно быстро понимает, что супруга с ним не совсем честна, а как нельзя кстати прибывшая в гости теща (Валери Лемерсье) всеми силами пытается защитить дочь от ревнивого мужа.
Немая ярость
Мастер олдскульных боевиков Джон Ву, широко известный по фильмам "Без лица" и "Миссия невыполнима 2", вернулся в большое кино с новым экшен-фильмом. Сюжет "Немой ярости" фокусируется на отце-одиночке (Юэль Киннаман), который теряет любимого сына во время бандитской перестрелки. Охваченный жаждой мести мужчина внедряется в преступный мир, чтобы найти и отомстить всем, кто как-либо был причастен к гибели его ребенка. Главной особенностью "Немой ярости" является, как ни странно, не только рождественское настроение, но и полное отсутствие диалогов. Критики новую работу Ву сдержанно похвалили, отметив, что режиссер снял добротный, но достаточно старомодный боевик, который понравится только самым большим фанатам жанра.
Гномы. Новогодний беспредел
Одним из самых неожиданных подарков на грядущий Новый год также стал финско-норвежский хоррор "Гномы. Новогодний беспредел" — участник американского Фантастик Феста, главного пристанища малоизвестного жанрового кино. В центре сюжета фильма находится семья, которая получает в наследство старинный дом, расположенный посреди норвежских гор. Прибыв на место, главные герои обнаруживают, что у их нового жилища уже есть хозяева — загадочные эльфы в амбаре, живущие по трем негласным правилам, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Как это часто бывает, семья не относится к правилам эльфов ответственно и попадает в жуткие неприятности. "Гномы. Новогодний беспредел" — идеальный вариант для тех, кто устал пересматривать "Гремлинов" Джо Данте. Картина Магнуса Мартенса едва ли сможет заменить рождественскую классику, однако отличным развлечением на вечер точно станет.
Вонка
Главной премьерой месяца бесспорно является приквел подросткового фэнтези "Чарли и шоколадная фабрика", получивший лаконичное название "Вонка". Картина, в частности, расскажет о жизни и приключениях культового персонажа Вилли Вонки до непосредственного создания шоколадной фабрики. В оригинальной картине Тима Бертона роль Вонки исполнил Джонни Депп, в приквеле героя воплотит Тимоти Шаламе. Режиссером "Вонки" стал Пол Кинг, знакомый многим по "Приключениям Паддингтона". О сюжете фильма известно мало, однако создатели обещают совместить элементы рождественской сказки и классического мюзикла. Вместе с Тимоти Шаламе в "Вонке" появятся оскароносная Оливия Колман, Хью Грант и легендарный британский комик Роуэн Аткинсон.
Мальчик и птица
Легендарный японский аниматор Хаяо Миядзаки, несколько лет назад заявивший о своем намерении завершить карьеру в кино, вернулся на большие экраны с новым мультфильмом. И, кажется, не собирается ограничиваться одним шедевром. Как и другие проекты Миядзаки, "Мальчик и птица" — в большей степени история для взрослых, нежели для детей. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, в 1943 году. Мальчик Махито переживает трагическую смерть матери, пытается вписаться в новую семью и сакраментально чувствует себя одиноким. В один прекрасный день Махито получает шанс обернуть время вспять и спасти жизнь покойной матери, однако для этого ему необходимо пройти ряд важных испытаний и столкнуться со своими самыми большими страхами.
Бедные-несчастные
Сюрреалистическую трагикомедию "Бедные-несчастные" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, наиболее известного по картинам "Клык" и "Фаворитка", сложно вписать в атмосферу Нового года и Рождества. Тем не менее фильм, получивший Золотого льва Венецианского кинофестиваля, определенно заслуживает зрительского внимания. "Бедные-несчастные" — это весьма нестандартная история взросления, происходящая в контексте актуальной феминисткой повестки. И пусть вас не смущает то, что постановщиком фильма является мужчина. Главной звездой "Бедных несчастных" является исполнительница главной роли, американская актриса Эмма Стоун. Ее героиня — некогда мертвая женщина по имени Белла Бакстер, которая была возвращена к жизни талантливым ученым Годвином Бакстером (Уиллем Дефо) весьма необычным способом. Годвин поместил в голову Беллы мозг ее же новорожденного младенца. Воскрешенной героине, имеющей сознание ребенка, но тело взрослой женщины, приходится заново постигать окружающий мир, а также искать в нем место для таких неординарных личностей, как она.
Аквамен и затерянное королевство
Многострадальный сиквел "Аквамена" по всей видимости станет последним фильмом в рамках "старой" киновселенной комиксов DC, которая начала готовится к масштабному перезапуску после передачи руководства в руки Джеймса Ганна ("Стражи галактики"). На фоне общей усталости от кинокомиксов надежды на сборы у "Аквамена" не слишком высоки, однако есть шанс, что доброе имя постановщика Джеймса Вана, создателя франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие", сделает фильму хорошую рекламу. В сиквеле "Аквамена" Артур Карри (Джейсон Момоа) объединится со своим злым сводным братом Ормом (Патрик Уилсон) ради защиты родной Атлантиды. Оригинальная картина Вана, вышедшая в далеком 2018 году, радовала масштабом подводного мира и неординарными визуальными решениями. Остается лишь надеяться, что и "Затерянное королевство" в этом плане не подведет.
Дворец
Новая комедия Романа Полански поставила своеобразный антирекорд на Венецианском кинофестивале, собрав исключительно негативные оценки критиков. С мировым прокатом картине также не повезло — история о праздничном застолье в заснеженном отеле не впечатлила и искушенных зрителей. Впрочем, хоронить "Дворец" пока рано. Несмотря на весьма специфический "фекальный" юмор, комедия со своей основной задачей справляется — создает тотальное ощущение приближающегося Нового года. Искушенным зрителям "Дворец" может приглянуться своей нестандартной подачей в духе комедий начала нулевых годов. Ценители фестивального кино будут рады увидеть очередное творение Полански — пусть картина и заметно меркнет на фоне других, более значимых работ режиссера.