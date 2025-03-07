Весенний подарок к 8 Марта: в Вильнюсе состоится премьера спектакля о Людмиле Петрушевской

Вечер обещает стать настоящим подарком к Международному женскому дню: он объединит драматический рассказ о невероятной судьбе писательницы и ее музыкальное выступление.

История борьбы и творчества

Людмила Петрушевская – личность, которую трудно вписать в одно определение. Она пережила голод и сиротство в годы войны, испытала на себе давление советской цензуры, писала в самиздате, но в итоге стала мировой легендой.

Ее пьесы ставили Марк Захаров, Юрий Любимов, Роман Виктюк и Дмитрий Брусникин, а героинь играли Инна Чурикова, Лия Ахеджакова и Рената Литвинова. Она работала с Юрием Норштейном, а ее голос отразился даже в культовом „Ежике в тумане“.