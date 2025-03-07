Весенний подарок к 8 Марта: в Вильнюсе состоится премьера спектакля о Людмиле Петрушевской

Вечер обещает стать настоящим подарком к Международному женскому дню: он объединит драматический рассказ о невероятной судьбе писательницы и ее музыкальное выступление.
История борьбы и творчества
Людмила Петрушевская – личность, которую трудно вписать в одно определение. Она пережила голод и сиротство в годы войны, испытала на себе давление советской цензуры, писала в самиздате, но в итоге стала мировой легендой.
Ее пьесы ставили Марк Захаров, Юрий Любимов, Роман Виктюк и Дмитрий Брусникин, а героинь играли Инна Чурикова, Лия Ахеджакова и Рената Литвинова. Она работала с Юрием Норштейном, а ее голос отразился даже в культовом „Ежике в тумане“.
Спектакль будет состоять из двух частей. В первой зрители отправятся в историческое путешествие вместе с известным журналистом и историком Сергеем Николаевичем, который расскажет о судьбе Петрушевской и великих людях, с которыми была связана ее жизнь.
Во втором акте сама писательница выйдет на сцену, чтобы продолжить рассказ о своей судьбе – но уже не только словами, а и песнями. В сопровождении музыкантов Людмила Петрушевская представит программу „Странствия по поводу счастья“, где прозвучат истории о любви, преодолении и вечной жажде жизни.
Встреча, которую нельзя пропустить
В свои 86 лет Людмила Петрушевская остается невероятно харизматичной и вдохновляющей. Ее книги читают по всему миру, ее голос звучит в театрах и кино, а ее жизненный путь – пример стойкости и безграничного таланта.