2025.02.27 09:12

В выставочном центре Litexpo в Вильнюсе стартует 25-я книжная ярмарка

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilniaus knygų mugės kampanija
Vilniaus knygų mugės kampanija
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В четверг в Вильнюсе, в выставочном и конгресс-центре Litexpo открывается 25-я книжная ярмарка.

По словам организаторов мероприятия, в этом году в пяти залах выставочного центра за четыре дня, с четверга по воскресенье, пройдет более 500 мероприятий: от встреч с авторами до дискуссий на актуальные общественные темы и концертов.

В этом году участники приглашаются на ярмарку под лозунгом „Кукутис идет на книжную ярмарку“. По словам организаторов, персонаж Кукутис, созданный поэтом Марцелиюсом Мартинайтисом, олицетворяет стремление к внутренней свободе, многообразие людей.

Ожидается, что мероприятие привлечет более 50 тысяч посетителей, в нем примут участие около 300 издательств и других культурных организаций из Литвы и зарубежных стран, сообщают организаторы.

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