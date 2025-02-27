В выставочном центре Litexpo в Вильнюсе стартует 25-я книжная ярмарка

По словам организаторов мероприятия, в этом году в пяти залах выставочного центра за четыре дня, с четверга по воскресенье, пройдет более 500 мероприятий: от встреч с авторами до дискуссий на актуальные общественные темы и концертов.
В этом году участники приглашаются на ярмарку под лозунгом „Кукутис идет на книжную ярмарку“. По словам организаторов, персонаж Кукутис, созданный поэтом Марцелиюсом Мартинайтисом, олицетворяет стремление к внутренней свободе, многообразие людей.
Ожидается, что мероприятие привлечет более 50 тысяч посетителей, в нем примут участие около 300 издательств и других культурных организаций из Литвы и зарубежных стран, сообщают организаторы.