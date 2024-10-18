2024.10.18 12:01

В Вильнюсе состоится лекция-беседа "Как понимать противоречия в литовской коллективной памяти"

 
ru.DELFI.lt
Nuimama K. Škirpos atminimo lenta
Nuimama K. Škirpos atminimo lenta
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В Вильнюсе в музее оккупаций и борьбы за свободу 21 октября состоится лекция-беседа на тему "Как понимать противоречия в литовской коллективной памяти". Лекцию прочитает старший научный сотрудник Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы Андрюс Тумавичюс.

Почему литовское общество после более чем 30 лет независимости не может прийти к согласию или компромиссам в оценках некоторых важных фигур, к общему пониманию ряда ключевых событий и процессов в истории страны?

Об этом будет делиться мыслями и готов вести диалог литовский историк,старший научный сотрудник Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы Андрюс Тумавичюс.

Лекция-беседа состоится 21 октября 2024 г. в 18:00 в зале Музея оккупаций и борьбы за свободу.

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