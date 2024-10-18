В Вильнюсе состоится лекция-беседа "Как понимать противоречия в литовской коллективной памяти"

Почему литовское общество после более чем 30 лет независимости не может прийти к согласию или компромиссам в оценках некоторых важных фигур, к общему пониманию ряда ключевых событий и процессов в истории страны?
Об этом будет делиться мыслями и готов вести диалог литовский историк,старший научный сотрудник Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы Андрюс Тумавичюс.
Лекция-беседа состоится 21 октября 2024 г. в 18:00 в зале Музея оккупаций и борьбы за свободу.
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