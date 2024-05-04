В Вильнюсе состоится концерт певицы и автора песен Марии Акелан

Творчество Марии Акелан — это личный дневник откровений и искренности, а идеи для сочинения песен возникают естественно и свободно. В песнях из нового альбома отображены настроения последних пяти лет. Этот период охватывает и пережитый нами карантин, и мысли, возникающие в связи с происходящей войной. А титульная песня альбома “Скрипичный ключ” навеяна всем хорошо известной книгой “Маленький принц”.

Смысловая ось альбома – духовность и человечность. Это любовь и приоритет к ближнему, сосредоточенность на окружающем мире, бережность и внимательность к отношениям, к семье, развитие эмпатии и умения наслаждаться настоящим моментом.