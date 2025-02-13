В Президентском дворце вручили Национальную премию Литвы по культуре и искусству и госпремию им. Йонаса Басанавичюса

Госпремия им. Йонаса Басанавичюса присуждается за выдающиеся заслуги в области этнической культуры, значительную творческую, научную деятельность и другие работы, связанные с развитием традиций литовской этнической культуры, воспитанием национального самосознания и этнокультурным образованием.

Эти премии по традиции вручаются по случаю 16 февраля – Дня восстановления Литовского государства. В ознаменование этого праздника в четверг в Вильнюсе также пройдет церемония возложения цветов в честь подписантов Акта о Независимости Литвы от 16 февраля 1918 года.