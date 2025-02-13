2025.02.13 17:35

В Президентском дворце вручили Национальную премию Литвы по культуре и искусству и госпремию им. Йонаса Басанавичюса

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
ELTA

В четверг в Президентском дворце состоялась церемония вручения Национальной премии Литвы по культуре и искусству и Госпремии им. Йонаса Басанавичюса.

Национальной премии по культуре и искусству удостоились хореограф Бирута Комскене, художник Арвидас Шальтянис, режиссер, сценарист Мария Кавтарадзе, художник Дарюс Жюра, художник, искусствовед, арт-критик Лаймуте Крейвите и поэт, прозаик Альвидас Шляпикас.

Между тем, лауреатом Госпремии им. Йонаса Басанавичюса 2024 года была признана мастер народного творчества, хранительница и популяризатор этнической культуры, просветительница Марите (Мария) Люгене.

Национальные премии Литвы по культуре и искусству ежегодно присуждаются наиболее значимым произведениям культуры и искусства, созданным литовскими авторами и авторами Всемирной общины литовцев за последние 7 лет, а также произведениям, отражающим многолетний творческий вклад автора в культуру и искусство.

Госпремия им. Йонаса Басанавичюса присуждается за выдающиеся заслуги в области этнической культуры, значительную творческую, научную деятельность и другие работы, связанные с развитием традиций литовской этнической культуры, воспитанием национального самосознания и этнокультурным образованием.

Размер премий, вручаемых лауреатам, равен 800 базовым социальным пособиям. Размер одного пособия равен 55 евро.

Эти премии по традиции вручаются по случаю 16 февраля – Дня восстановления Литовского государства. В ознаменование этого праздника в четверг в Вильнюсе также пройдет церемония возложения цветов в честь подписантов Акта о Независимости Литвы от 16 февраля 1918 года.

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