В Президентском дворце вручили Национальную премию Литвы по культуре и искусству и госпремию им. Йонаса Басанавичюса

Национальной премии по культуре и искусству удостоились хореограф Бирута Комскене, художник Арвидас Шальтянис, режиссер, сценарист Мария Кавтарадзе, художник Дарюс Жюра, художник, искусствовед, арт-критик Лаймуте Крейвите и поэт, прозаик Альвидас Шляпикас.
Между тем, лауреатом Госпремии им. Йонаса Басанавичюса 2024 года была признана мастер народного творчества, хранительница и популяризатор этнической культуры, просветительница Марите (Мария) Люгене.
Национальные премии Литвы по культуре и искусству ежегодно присуждаются наиболее значимым произведениям культуры и искусства, созданным литовскими авторами и авторами Всемирной общины литовцев за последние 7 лет, а также произведениям, отражающим многолетний творческий вклад автора в культуру и искусство.
Госпремия им. Йонаса Басанавичюса присуждается за выдающиеся заслуги в области этнической культуры, значительную творческую, научную деятельность и другие работы, связанные с развитием традиций литовской этнической культуры, воспитанием национального самосознания и этнокультурным образованием.
Размер премий, вручаемых лауреатам, равен 800 базовым социальным пособиям. Размер одного пособия равен 55 евро.
Эти премии по традиции вручаются по случаю 16 февраля – Дня восстановления Литовского государства. В ознаменование этого праздника в четверг в Вильнюсе также пройдет церемония возложения цветов в честь подписантов Акта о Независимости Литвы от 16 февраля 1918 года.