В Лос-Анджелесе вручили телевизионную премию "Эмми"

 
Радио Свобода
British actor Daniel Radcliffe (L) and US musician Al Yankovic arrive for the 75th Emmy Awards at the Peacock Theatre at L.A. Live in Los Angeles on January 15, 2024. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
British actor Daniel Radcliffe (L) and US musician Al Yankovic arrive for the 75th Emmy Awards at the Peacock Theatre at L.A. Live in Los Angeles on January 15, 2024. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
ФОТО: Scanpix

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии "Эмми", которая была отложена из-за забастовки сценаристов и актёров. Лучшими сериалами стали "Наследники" и "Медведь".

На 75-ю премию были номинированы работы, вышедшие с июня 2022 года по май 2023 года. По количеству номинаций лидировали "Наследники", "Одни из нас", "Белый лотос" и "Тед Лассо".

Сериал "Наследники", рассказывающий о борьбе детей умирающего медиамагната за главенство в компании, получил шесть наград, в том числе как лучший драматический сериал. Также "Наследники" забрали статуэтки за сценарий и режиссуру в своей категории. Киран Калкин и Сара Снук, сыгравшие в сериале, стали лучшими актёром и актрисой соответственно.

Аналогичные награды, но среди комедийных сериалов получил "Медведь" о шеф-поваре, который управляет семейным рестораном. Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Квинта Брансон из "Начальной школы Эббот".

Лучшим мини-сериалом признана "Грызня" об инциденте на парковке – и произошедшем после. Рецензенты отмечают в сериале тонкую иронию над современными реалиями. Актёры, сыгравшие главных героиню и героя "Грызни", – Али Вонг и Стивен Ян, также забрали статуэтки как лучшие в своём жанре.

"Тед Лассо", несмотря на популярность среди зрителей и количество номинаций, в этом году не получил ни одной крупной "Эмми".

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