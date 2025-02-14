В эти выходные в Неринге стартует праздник корюшки

В ходе него жители и гости курорта смогут познакомиться не только с историей и культурой Куршской косы, но и с ее гастрономией.

Помимо традиционных мероприятий, рыболовных соревнований, уроков подледного лова, концертов и образовательных мероприятий, в этом году впервые состоится праздничное шествие с участием местных рыбаков и ледяных саней.

В течение всех выходных в Ниде также будет работать ярмарка „Стинтапукис“, где можно будет попробовать свежеприготовленную корюшку и познакомиться с изделиями местных ремесленников и культурного наследия.