2025.02.14 12:06

В эти выходные в Неринге стартует праздник корюшки

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Stintapūkis
Stintapūkis

В пятницу в Неринге начинается ежегодный зимний праздник корюшки „Стинтапукис“.

В ходе него жители и гости курорта смогут познакомиться не только с историей и культурой Куршской косы, но и с ее гастрономией.

Помимо традиционных мероприятий, рыболовных соревнований, уроков подледного лова, концертов и образовательных мероприятий, в этом году впервые состоится праздничное шествие с участием местных рыбаков и ледяных саней.

В течение всех выходных в Ниде также будет работать ярмарка „Стинтапукис“, где можно будет попробовать свежеприготовленную корюшку и познакомиться с изделиями местных ремесленников и культурного наследия.

Во время фестиваля „Стинтапукис“ въезд в Нерингу для гостей курорта будет бесплатным.

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