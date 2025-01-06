В Беверли-Хиллз вручили "Золотые глобусы". Лучшим фильмом стал "Бруталист", сериалом - "Сегун"

62-летняя американская актриса Деми Мур получила свой первый „Золотой глобус“ в категории „лучшая женская роль в мюзикле или комедии“ за главную роль в боди-хорроре „Субстанция“, уже отмеченный наградой Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. „Я действительно не ожидала этого. Я сейчас просто в шоке, - сказала Мур при вручении награды. - Я занята в кино более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса“. На пути к победе Деми Мур обошла пятерых конкуренток.