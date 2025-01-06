В Беверли-Хиллз вручили "Золотые глобусы". Лучшим фильмом стал "Бруталист", сериалом - "Сегун"

Призы за лучшую драматическую роль получили Эдриан Броуди („Бруталист“) и Фернанда Торрес („Я все еще здесь“). В номинации „Лучшая роль в комедии или мюзикле“ победили Себастиан Стэн („Другой человек“) и Деми Мур („Субстанция“). Лучшим анимационным фильмом признан латвийский мультфильм „Поток“ режиссера Гинтса Зилбалодиса.
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина французского режиссёра Жака Одиара „Эмилия Перес“. Кроме того, американская актриса Зои Салданья была отмечена как лучшая актриса второго плана за роль в этом фильме. В целом, картина „Эмилия Перес“ была номинирована в десяти категориях. По сюжету, главная героиня фильма - адвокат Рита - решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию по смене пола, чтобы скрыться.
Награду за лучший драматический сериал получил „Cегун“, за лучший комедийный сериал — „Хитрости“, а лучший мини-сериал — „Олененок“. Награды в номинации „Лучшая мужская роль в драматическом сериале“ и „Лучшая женская роль в драматическом сериале“ получили исполнители главных ролей в „Сёгуне“ Хироюки Санада и Анна Сава.
62-летняя американская актриса Деми Мур получила свой первый „Золотой глобус“ в категории „лучшая женская роль в мюзикле или комедии“ за главную роль в боди-хорроре „Субстанция“, уже отмеченный наградой Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. „Я действительно не ожидала этого. Я сейчас просто в шоке, - сказала Мур при вручении награды. - Я занята в кино более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса“. На пути к победе Деми Мур обошла пятерых конкуренток.
В целом, организаторы „Глобуса“ объявили победителей в 27 категориях кино и телевидения. 82-я церемония вручения трофеев в Беверли-Хиллз транслировалась в прямом эфире американской телекомпанией CBS. „Золотые глобусы „ вручают с 1944 года. Награда считается второй по важности кинопремией в США после „Оскара“.