Умер поэт Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн умер в Москве в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила его дочь Маша. "Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", - написала она в блоге в "Живом журнале".

8 января Лев Рубинштейн был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского после того, как его сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Москвы. Он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, с черепно-мозговой травмой и переломами. После операции Рубинштейна погрузили в лечебный сон.

12 января в социальных сетях и СМИ появилось сообщение о смерти поэта, но тогда родные и врачи опровергли его.

Лев Рубинштейн - один из основоположников и лидеров московского концептуализма.

В 2012 году он стал лауреатом премии "НОС" за книгу "Знаки внимания".