Умер писатель Марио Варгас Льоса, классик латиноамериканской литературы

Льоса умер в столице Перу, Лиме, в окружении семьи и „в мире с собой“, сообщил его сын Альваро Варгас Льоса, известный политический комментатор, в социальной сети X.
Сын писателя уточнил, что публичной церемонии прощания не будет.
Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года в городе Арекипа. Он учился в военной академии, а затем окончил национальный Университет Сан-Маркос в Лиме и продолжил обучение в Испании, а потом переехал во Францию.
В 1950-х годах он начал публиковать свои книги. Первый роман Варгаса Льосы „Город и псы“ (в оригинале La ciudad y los perros, также известен как „Время героя“), обличал коррупцию и насилие в перуанской военной школе.
Писатель работал на романом в период, когда армия имела огромное политическое и социальное влияние. Он опирался на свой опыт, полученный во время учебы в военной академии.
Книга, опубликованная в 1962 году, принесла Льосе мировую известность. А описанная в ней военная школа, по его утверждению, сожгла около тысячи экземпляров книги.
Вместе со вторым романом Льосы, которая называлась „Зеленый дом“, „Город и псы“ стал основой для литературного движения „латиноамериканский бум“ 1960-1970-х годов, которому были присущи экспериментальные формы и ярко выраженная политическая тематика, отражающая хаос и перемены на континенте.
Среди других авторов „латиноамериканского бума“ — Габриэль Гарсиа Маркес из Колумбии, Хулио Кортасар и Хорхе Луис Борхес из Аргентины, а также Карлос Фуэнтес из Мексики.
Другой важнейший роман Марио Варгаса Льосы — „Разговор в „Соборе““. Он посвящен взрослению, политике и гражданской войне.
За свою жизнь Марио Варгас Льоса написал около 50 произведений, которые были переведены более чем на 45 языков. Он стал лауреатом множества престижных наград, включая Премию Мигеля де Сервантеса — главную литературную награду для испаноязычных произведений.
В 2010 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе, где его назвали „божественно одаренным рассказчиком“.
В своих произведениях Варгас Льоса постоянно возвращался к темам авторитаризма, насилия и мачизма.
Он всегда был политически активен и прошел путь от симпатий к Кубинской революции до либертарианства. В 1990 году он баллотировался на пост президента Перу от правоцентристской коалиции, однако проиграл выборы Альберто Фухимори.
Сам себя Варгас Льоса называл „политиком поневоле“. „На самом деле у меня никогда не было политической карьеры, — говорил он. — Я занялся политикой при очень особых обстоятельствах... И всегда говорил, что, независимо от того, выиграю я выборы или проиграю, я вернусь к своей литературной и интеллектуальной деятельности, а не к политике“.
В поздних произведениях писатель обращался к самым разным историческим фигурам, включая ирландского националиста Роджера Кейсмента — роман „Мечта кельта“ вышел в 2012 году.
В 2023 году Варгас Льоса объявил, что его роман „Я посвящаю вам свое молчание“ станет последней книгой в его литературной карьере.
Последние годы жизни он провел в Перу, а также в Мадриде.