Умер писатель Марио Варгас Льоса, классик латиноамериканской литературы

Сам себя Варгас Льоса называл „политиком поневоле“. „На самом деле у меня никогда не было политической карьеры, — говорил он. — Я занялся политикой при очень особых обстоятельствах... И всегда говорил, что, независимо от того, выиграю я выборы или проиграю, я вернусь к своей литературной и интеллектуальной деятельности, а не к политике“.