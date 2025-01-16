Умер кинорежиссер Дэвид Линч, снявший "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв"

„Теперь в мире образовалась большая пустота, так как его больше нет с нами. Но, как он говорил: „Смотри на пончик, а не на дырку в нем““, — сказано в сообщении.
В августе 2024 года Линч рассказал, что „из-за многолетнего курения“ у него диагностировали эмфизему легких, и он больше не может выходить на улицу.
Несмотря на свой диагноз, Линч тогда заявил, что находится в „отличной форме“ и „никогда не уйдет на пенсию“.
Дэвид Линч известен своим экспериментальным подходом к кино. Среди его работ — сериал „Твин Пикс“, фильмы „Малхолланд Драйв“, „Шоссе в никуда“, „Человек-слон“ и „Внутренняя империя“.
Многие фильмы режиссера известны своей сюрреалистичной атмосферой на грани реальности и сна.
Хотя его первый крупный фильм — наполненная мрачными и тревожными образами лента „Голова-ластик“ — на критиков впечатление не произвела, спустя десятилетия многие именитые режиссеры признают, что творчество Линча оказало на них глубокое влияние.
Трижды он номинировался на „Оскара“ как лучший режиссер — за „Малхолланд Драйв“, „Человека-слона“ и эротический детективный триллер „Синий бархат“, — но в этой номинации так ни разу и не победил.
Впрочем, в целом за свою творческую карьеру Линч был удостоен всех самых престижных кинонаград, включая „Золотую пальмовую ветвь“ Каннского фестиваля, почетного „Золотого льва“ фестиваля в Венеции, а также „Оскара“ — за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Последним крупным проектом режиссера стал вышедший в 2017 году „Твин Пикс: Возвращение“ — продолжение культового сериала, два сезона которого вышли еще в начале 1990-х.
Уже после анонса сиквела Линч изрядно перепугал фанатов, отказавшись от работы над проектом — однако через месяц с небольшим сообщил, что передумал.
По окончании этой работы режиссер официально объявил о своем уходе из кино.