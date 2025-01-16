2025.01.16 21:34

Умер кинорежиссер Дэвид Линч, снявший "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв"

 
Davidas Lynchas
Davidas Lynchas
ФОТО: JEAN-PAUL PELISSIER | Scanpix

Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила в фейсбуке его семья.

„Теперь в мире образовалась большая пустота, так как его больше нет с нами. Но, как он говорил: „Смотри на пончик, а не на дырку в нем““, — сказано в сообщении.

В августе 2024 года Линч рассказал, что „из-за многолетнего курения“ у него диагностировали эмфизему легких, и он больше не может выходить на улицу.

Несмотря на свой диагноз, Линч тогда заявил, что находится в „отличной форме“ и „никогда не уйдет на пенсию“.

Дэвид Линч известен своим экспериментальным подходом к кино. Среди его работ — сериал „Твин Пикс“, фильмы „Малхолланд Драйв“, „Шоссе в никуда“, „Человек-слон“ и „Внутренняя империя“.

Многие фильмы режиссера известны своей сюрреалистичной атмосферой на грани реальности и сна.

Хотя его первый крупный фильм — наполненная мрачными и тревожными образами лента „Голова-ластик“ — на критиков впечатление не произвела, спустя десятилетия многие именитые режиссеры признают, что творчество Линча оказало на них глубокое влияние.

Трижды он номинировался на „Оскара“ как лучший режиссер — за „Малхолланд Драйв“, „Человека-слона“ и эротический детективный триллер „Синий бархат“, — но в этой номинации так ни разу и не победил.

Впрочем, в целом за свою творческую карьеру Линч был удостоен всех самых престижных кинонаград, включая „Золотую пальмовую ветвь“ Каннского фестиваля, почетного „Золотого льва“ фестиваля в Венеции, а также „Оскара“ — за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Последним крупным проектом режиссера стал вышедший в 2017 году „Твин Пикс: Возвращение“ — продолжение культового сериала, два сезона которого вышли еще в начале 1990-х.

Уже после анонса сиквела Линч изрядно перепугал фанатов, отказавшись от работы над проектом — однако через месяц с небольшим сообщил, что передумал.

По окончании этой работы режиссер официально объявил о своем уходе из кино.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии