Умер кинорежиссер Дэвид Линч, снявший "Твин Пикс" и "Малхолланд Драйв"

„Теперь в мире образовалась большая пустота, так как его больше нет с нами. Но, как он говорил: „Смотри на пончик, а не на дырку в нем““, — сказано в сообщении.

В августе 2024 года Линч рассказал, что „из-за многолетнего курения“ у него диагностировали эмфизему легких, и он больше не может выходить на улицу.

Несмотря на свой диагноз, Линч тогда заявил, что находится в „отличной форме“ и „никогда не уйдет на пенсию“.

Дэвид Линч известен своим экспериментальным подходом к кино. Среди его работ — сериал „Твин Пикс“, фильмы „Малхолланд Драйв“, „Шоссе в никуда“, „Человек-слон“ и „Внутренняя империя“.

Многие фильмы режиссера известны своей сюрреалистичной атмосферой на грани реальности и сна.